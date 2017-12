L'EMD de l'Estartit reedita un llibre de Marcel·lí Audivert

L'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit ha publicat la tercera edició del llibre de Marcel·lí Audivert L'Estartit i les Illes Medes. Biografia d'un poble de la Costa Brava, que va escriure l'any 1971. L'any 1999 se'n va fer una segona edició, ja exhaurida. L'EMD va firmar un conveni amb la família Audivert per rebre la cessió dels drets del llibre i poder reeditar-lo. Aquesta tercera edició compta amb un apèndix per actualitzar la història de l'Estartit fins aquest 2017. En l'actualització hi han pres part l'arxiver municipal Enric Torrent, Miquel Graells en l'actualització de les imatges i Sabina Plaja coordinant la feina.