Conveni entre el Club Nàutic Port d'Aro i la Fundació Jordi Comas

El Club Nàutic Port d'Aro i la Fundació Jordi Comas Matamala han signat un conveni de col·laboració per crear sinergies al territori: a la Costa Brava, en general, i a Castell-Platja d'Aro, en particular. Les dues entitats col·laboraran recíprocament en la difusió dels actes que impulsen cadascuna d'elles, especialment entre els seus socis respectius. Amb aquest conveni de col·laboració, les dues entitats posen de manifest el seu compromís amb el territori i la seva voluntat de sumar esforços per posar en valor la Costa Brava i l'activitat econòmica vinculada al turisme. La Fundació Jordi Comas Matamala, creada durant el tercer Memorial Jordi Comas, l'any 2015, té com a missió actuar com a marc de pensament i d'interpretació del turisme i desvetllar, en tots els àmbits socials, una conseqüència de transversalitat sobre aquest motor essencial del país. La Fundació Jordi Comas Matamala organitza diverses tribunes a l'any.