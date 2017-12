Begur instal·larà una dotzena de càmeres de videovigilància arreu del municipi

L'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) instal·larà una dotzena de càmeres de videovigilància arreu del municipi, que estaran plenament operatives a l'estiu del 2018. Els dispositius es repartiran pels diferents accessos al poble i també a les urbanitzacions. Les imatges que gravin s'enviaran a la seu de la Policia Local, on hi haurà la sala de control. El consistori ja ha adjudicat la instal·lació de les càmeres, que suposaran una inversió de 116.000 euros, a l'empresa barcelonina Enesa. L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, subratlla que seran una eina més per reduir robatoris, combatre "altres activitats delictives" i impedir il·legalitats com ara abocaments de runes. Loureiro, a més, diu que les càmeres permetran "facilitar la feina" dels policies locals. Sobretot, tenint en compte l'orografia del municipi i la disseminació d'urbanitzacions que té Begur.

Begur disposarà d'una dotzena de càmeres de videovigilància. La junta de govern local ja ha adjudicat la instal·lació i la posada en servei dels diferents dispositius a l'empresa barcelonina Enesa. El servei, que suposa una inversió de 115.978,5 euros, estarà plenament operatiu amb l'arribada de l'estiu.

Part de les càmeres de situaran a les entrades i sortides del poble, i la resta es repartiran per les urbanitzacions. Els dispositius ajudaran a prevenir i detectar qualsevol delicte. "Les càmeres són una eina més, amb una gran capacitat de dissuadir, que complementen el servei que presta la policia", concreta el regidor de Governació, Martí Aldrich.

Begur ha decidit afegir-se a la llista de pobles i ciutats que ja compten amb servei de videovigilància veient els resultats que les càmeres tenen als municipis on ja n'hi ha d'instal·lades. Per exemple, a Platja d'Aro (Baix Empordà), on els aparells han permès reduir el número de robatoris i enxampar lladres in fraganti.

En paral·lel a combatre els delictes, l'Ajuntament de Begur també confia que la instal·lació de càmeres serveixi per evitar altres infraccions (com ara els abocaments de runes il·legals). "El nostre compromís és facilitat la feina als policies", concreta l'alcalde de Begur. Sobretot, tenint en compte l'orografia del municipi i la disseminació d'urbanitzacions aïllades del nucli urbà.

A més d'instal·lar les càmeres, Enesa s'encarregarà també de tramitar l'autorització administrativa dels dispositius i de fer-ne el manteniment durant cinc anys. Segons recull la reglamentació actual, les càmeres policials se senyalitzaran amb cartells. La majoria de les que s'instal·lin no gravaran so i les imatges es destruiran al cap d'un mes.