Apareixen pintades al poblat iber de Castell de Palamós

El poblat iber de Castell de Palamós ha patit, durant aquestes festes de Nadal, diverses pintades amb esprais de colors. Segons va informar ahir Ràdio Palamós, les pintades, firmades amb el pseudònim Sherpa, van aparèixer a la plaça de les sitges, sobre les pedres de la muralla del poblat iber i també en la cisterna.

La veu d'alerta la va donar el 27 de desembre un usuari del Twitter qui mostrava la bretolada a través d'una fotografia amb el següent missatge: «2.400 anys després els bàrbars ataquen de nou castell. Trist». Arran d'aquesta publicació a les xarxes social, l'historiador local Gabriel Martín va fer un seguiment dels actes vandàlics que es van repetir al llarg dels dies següents. El més recent es va produir dimecres i va afectar la cisterna amb pintades de diversos colors. «Algunes persones em van fer arribar fotografies de les pintades i m'hi vaig acostar per veure-ho, descobrint que era pitjor del que em pensava», va explicar Martín a la ràdio local, on va afegir que també s'han pintat amb esprais diversos rètols indicatius del paratge. En aquest sentit, l'historiador palamosí va lamentar que aquest acte incívic generarà un «gran dany» al patrimoni arqueològic de la població. «La muralla té pedra de granit i no crec que sigui complicat netejar-ho. El mur de la cisterna, en canvi, tindrà més complicació i crec que la neteja el danyarà considerablement», va indicar Martín.

Per la seva part, l'Ajuntament de Palamós no va voler, de moment, pronunciar-se oficialment tot i que té constància dels fets i està a l'espera d'una declaració institucional del Museu Arqueològic de Catalunya-Ullastret.

El jaciment del poblat iber de Castell es troba al promontori de sa Cobertera, a la costa de llevant de Palamós. En aquest indret hi ha documentats assentaments humans des del segle VI aC fins a l'època romana i que el converteixen en un dels més importants de la comarca i de Catalunya.