La justícia resoldrà si el contracte de Sorea a la Bisbal és nul o no

La companyia Sorea ha recordat, respecte del servei de subministrament d'aigua que realitza a la Bisbal d'Empordà, que té l'obligació legal de seguir executant-lo mentre no hi hagi cap altre gestor a qui l'Ajuntament el delegui. O l'assumeixi la mateixa administració local, una possibilitat que la corporació estudia, com va recordar l'alcalde Lluís Sais aquesta setmana.

D'aquesta manera, la companyia precisa que no hi ha cap irregularitat ni es vulnera cap llei amb la situació d'aquest servei, el qual segueix prestant Sorea després que l'Ajuntament declarés el 30 de maig de l'any passat la nul·litat de ple dret del contracte.

Precisament, aquesta declaració de l'Ajuntament de nul·litat del contracte amb Sorea es troba en mans del jutjat contenciós administratiu número dos de Girona, que serà qui haurà de resoldre ara si el contracte és nul o no. Sorea ha concretat que aquest procediment judicial es troba en una fase molt inicial.

Sorea ha portat el cas al contenciós administratiu després que l'Ajuntament bisbalenc desestimés la impugnació que la companyia va fer a la declaració de nul·litat del contracte. En aquest sentit, la companyia ha destacat que la decisió del ple del 30 de maig de 2017 de declarar nul·la de ple dret la pròrroga del contracte del servei concedida l'any 2010 a Sorea es fonamenta en un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, un document la conclusió del qual avalava la nul·litat del contracte però que no era vinculant per a la corporació de la Bisbal.

En aquest cas, les forces municipals s'havien compromès a acceptar el que digués la Comissió Jurídica Assessora i aplicar-ho.

Davant d'aquesta situació en què hi ha d'haver un pronunciament judicial sobre el cas –cosa que pot allargar-se anys fins que arribi a la darrera instància judicial–, i sempre i quan l'Ajuntament no prengui abans la decisió de rescindir el contracte, Sorea ha recordat que no deixarà d'oferir el servei de subministrament d'aigua ja que legalment ha de seguir prestant-lo fins que no hi hagi un nou gestor. I ha subratllat que sempre ha actuat «amb la màxima responsabilitat per defensar els usuaris en el subministrament d'un bé essencial com és l'aigua».