La policia de la Bisbal deté dos homes per robar dos televisors i electrodomèstics

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà va detenir aquest diumenge dos homes, de 33 i 23 anys, com a autors d'un presumpte robatori amb força en un domicili. Fonts municipals van informar que al voltant d'un quart de nou del matí del diumenge un veí va informar una patrulla de la Policia Local que havia vist dos homes caminant pel carrer Paral·lel amb dos televisors i maletes, i també havia vist un garatge del mateix carrer amb la porta mig oberta i forçada. Els agents van comprovar el forçament de la porta i van iniciar la recerca dels dos homes, els quals van localitzar amagats en els lavabos de l'aparcament del passeig Marimon Asprer. Tenien dos televisors i més de 25 aparells electrònics i electrodomèstics, dels quals no van acreditar la seva propietat. Els agents els van detenir per un presumpte delicte de robatori amb força quan el propietari dels objectes els va reconèixer.