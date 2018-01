La Generalitat rebutja el traçat d'una via ferrada a Begur per les aus

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, dins del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha rebutjat el traçat d'una via ferrada que l'Ajuntament de Begur projectava al rec de Ses Gralles –en els penya-segats que hi ha entre la platja Fonda i en direcció cap al Semàfor, ha concretat el batlle Joan Loureiro.

La resolució denegatòria exposa que «d'acord amb les conclusions de la memòria ambiental i el resultat de les consultes efectuades, es considera que la construcció en aquesta zona és incompatible amb la preservació de la biodiversitat». I obre la porta als promotors a buscar una nova ubicació.

L'alcalde de Begur ha precisat que, si bé la sol·licitud d'informe la va presentar l'Ajuntament i tenien el compromís de pressupostar i executar la instal·lació de la via ferrada, la idea inicial va sorgir del Club Excursionista els Perduts de Begur, de manera que abans de prendre qualsevol decisió han de mantenir una reunió per consensuar què fan.

Com ha explicat Loureiro, la resolució de Polítiques Ambientals i Medi Natural exposa que el projecte s'hauria de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària perquè «té efectes significatius en el medi ambient –l'avaluació realitzada és simplificada–» i en rebutja el traçat proposat.

Davant d'aquesta situació, una possibilitat seria, com ja apunta la resolució, buscar un nou emplaçament per obrir aquesta via ferrada, que seria la primera del municipi. El batlle ha expressat que l'Ajuntament està «molt interessat» en aquest projecte perquè ofereix una activitat de turisme actiu i «és una bona oportunitat» per donar a conèixer el paisatge que té Begur.

El projecte de la via ferrada de Ses Gralles tenia un recorregut de 487 metres al llarg del qual s'havia d'instal·lar una línia de vida de cable d'acer inoxidable, a més de quatre ponts tibetans exteriors, un petit pont a l'interior de la cova i la instal·lació d'elements de progressió (grapes en forma de U amb doble ancoratge a la paret). Prèviament, s'havien de condicionar el sender d'accés a la via i el sanejament de la paret.

La zona de la via ferrada es troba dins de l'EIN Muntanyes de Begur i de la Xarxa Natura 2000, la qual regula molt especialment les activitats d'escalada en penya-segats marins de manera que no afectin les àrees amb presència d'hàbitats d'interès comunitari ni de nidificació de les espècies d'interès comunitari.

D'acord amb l'informe ambiental, la zona on es projectava la via ferrada té presència i nidificació de dues parelles de corb marí emplomallat i altres espècies protegides com el falcó pelegrí, el duc i el falciot pàl·lid. Una presència i cria de les aus que el document ambiental entén que es posaria en risc amb el soroll, desbrossada de la zona arbrada i sanejament de la paret i amb la posterior afluència de públic.