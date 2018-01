Palafrugell posa en marxa les obres d'un milió d'euros del carrer Carrilet

L'Ajuntament de Palafrugell va iniciar la setmana passada les obres de l'arranjament del carrer Carrilet de la vila. Aquest carrer limita de nord a sud amb l'avinguda de la Generalitat i la rotonda de Floreal de l'avinguda d'Espanya. Es tracta d'un vial d'uns 540 metres de longitud amb un àmbit d'actuació que supera els 10.000 metres quadrats de superfície, ha informat l'Ajuntament.

Les obres tenen un termini d'execució de sis mesos i tenen un cost aproximat d'un milió d'euros. Les obres estan contemplades com a una de les actuacions del Pla de Barris La Sauleda-Carrer Ample i, per tant, tenen el finançament del 50% del cost per part de la Generalitat de Catalunya. El 50% restant és assumit per l'Ajuntament, ja que no s'han contemplat contribucions especials.

L'entorn del carrer Carrilet correspon a una àrea suburbana de Palafrugell que ha quedat completament integrada al teixit urbà. La urbanització de l'avinguda d'Espanya i de l'avinguda Generalitat com a eixos perimetrals del barri especialitzats per al trànsit rodat permet que el carrer Carrilet desenvolupi el potencial per convertir-se en eix cívic del barri, tant per la seva posició central com per unir entre ells diversos equipaments municipals: el nou local social de La Sauleda, l'estació d'autobusos, l'escola bressol Els Belluguets, l'escola Carrilet i l'oficina del Pla de Barris.

L'objectiu de millora té a veure amb la distribució de l'espai incrementant la superfície destinada als vianants en relació a la que s'assigna als vehicles. També cal destacar que amb les obres l'amplada de les voreres complirà la normativa sobre accessibilitat, amb itineraris d'1,80 metres d'amplada lliures d'obstacles. Al mateix temps també es preveu un carril bici al costat est, de dos sentits de circulació, segregat del vial de vehicles.