Una aplicació recull tots els actes del Carnaval palamosí d'enguany

L'Ajuntament de Palamós ha incorporat aquesta setmana a la seva aplicació per a mòbils tota la informació referent al Carnaval d'enguany amb l'objectiu que els usuaris puguin portar l'agenda de la tradicional Festa Major d'hivern a la butxaca. A través de l'aplicació «Palamós», els usuaris, tant d'Android com d'iOS, podran consultar amb comoditat i rapidesa totes les activitats programades per aquest Carnaval, amb l'agenda d'actes segmentats per dia o per lloc de celebració i geolocalitzats mitjançant Google Maps.

Des de l'aplicació, també es podran consultar quins aparcaments de la vila hi ha a disposició durant aquests dies o comprar les entrades pels diferents esdeveniments. D'aquesta manera, l'aplicatiu ofereix la possibilitat als usuaris d'estar al dia dels actes programats en aquesta nova edició del Carnaval.