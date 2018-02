L'estudi d'impacte ambiental enterra el dic de 270 metres a la bocana del Port d'Aro

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat ha donat el vistiplau a la proposta de modificació de la bocana del Port d'Aro, a Platja d'Aro. L'organisme s'ha pronunciat favorablement –amb condicionants– a la declaració d'impacte ambiental de l'alternativa 1 de les tres que es van presentar. Aquest pas és important per al desenvolupament de la reforma de l'entrada marítima al Port d'Aro perquè enterra el projecte inicial, el qual havia provocat gran rebuig social per la dimensió. De fet, les discrepàncies internes entre l'anterior junta i part dels socis del Club sobre la renovació de la concessió –projecte que incloïa la citada bocana «desmesurada», entre d'altres elements–, van motivar la convocatòria d'eleccions, que van ser guanyades pel sector crític.

Aquesta nova situació, amb els crítics integrant la junta del Club, va motivar un canvi en les relacions internes de la UTE –formada pel mateix Club i la societat Sierra de Mías– que havia obtingut la renovació de la concessió. També va provocar un replanteig del projecte de reforma de la marina i de la bocana, que era la que havia motivat l'oposició social. Entre els contraris al projecte inicial de la bocana, que preveia construir un dic de 270 metres de longitud (70 metres més llarg que l'actual), hi havia l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i l'entitat local Grup de Natura Sterna.

Amb l'entrada de la nova junta liderada per Vicenç Arqués el gener de 2016, el Club Nàutic Port d'Aro va presentar altres alternatives, apostant per la 1, que és la que ha rebut llum verd. Aquesta proposta modifica, segons consta en la resolució de Polítiques Ambientals i Medi Natural, la part interior del dic d'abric sense tocar la posició del morro actual i canvia l'alineació del contradic a fi d'esmorteir l'onatge que accedeix a la dàrsena. El nou contradic gira 41 graus cap a l'exterior i agumenta la seva longitud uns 12 metres, fet que provoca que s'hagi de reduir l'esplanada actual de vela perquè la bocana tingui una amplada de 47,5 metres en la part exterior.

Segons l'estudi d'impacte ambiental, l'alternativa 1 és la de menor afectació, tant a nivell del medi que l'envolta com el visual, i econòmicament la més viable. La seva aplicació, però, no permetrà assolir els objectius fixats pel projecte com ara el foment de la nàutica esportiva i eliminarà part dels amarratges actuals.

Arqués ha dit que «estem molt satisfets perquè la Generalitat ha escollit l'opció més respectuosa amb el medi ambient, una bocana que ens permet aconseguir un port socialment i ambientalment integrador. A partir d'ara, en no fer-se la bocana inicial que incloïa el projecte de reforma del port, caldrà reestudiar-lo i presentar noves propostes per assegurar la seva viabilitat econòmica».