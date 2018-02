Denunciaran l'Ajuntament de Palamós per la construcció d'apartaments de luxe a la Pineda d'en Gori

La Plataforma Defensem la Pineda d'en Gori denunciarà l'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) per haver atorgat llicència d'obres a una constructora suïssa, perquè aixequi tres edificis d'apartaments de luxe en aquest espai qualificat de Bé Cultural d'Interès Nacional. Des de l'associació consideren "escandalosa" l'actitud del consistori, a qui acusen d'haver "amagat informació" tant a la plataforma com "a tots els veïns de Palamós". El portaveu de Defensem la Pineda d'en Gori, Pau Bosch, diu que portaran el cas al TSJC ja que consideren que la decisió de l'ajuntament incompleix la Llei del Patrimoni Cultural, ja que la tala d'arbres i l'edificació "pertorba la visualització del bé". A banda, Bosch considera "una bogeria" permetre aixecar tres edificis en aquesta zona i espera que els tribunals aturin el projecte. El consistori, però, es defensa i assegura que tots els permisos "estan en regla" i que si no permeten l'obra s'haurà d'indemnitzar la constructora.

Les obres a la zona coneguda com la Pineda d'en Gori de Palamós estan més a prop de començar. Tot plegat després que l'ajuntament hagi tramitat el permís perquè una constructora suïssa –de capital català– comenci uns treballs, que si tot va segons el previst, acabaran l'estiu del 2019. Això si es fa cas de l'anunci de la immobiliària Lucas Fox, que és qui ven aquests futurs apartaments a primera línia de mar, a partir de 305.000 euros.

Però una associació veïnal no està disposada que el projecte segueixi endavant. La plataforma Salvem la Pineda d'en Gori ja ha anunciat que portaran el cas als tribunals per intentar aturar el que consideren una "bestiesa", ja que "és un espai emblemàtic" de Palamós. A més, el portaveu de l'associació, Pau Bosch, assegura que hi ha una part de la pineda que no és urbanitzable. A això cal afegir-hi, segons Bosch, que l'actuació vulneraria la Llei de Patrimoni Cultural, que marca que no es pot pertorbar la visualització del bé. "És evident que aixecar tres edificis entraria en conflicte amb la llei", remarca.

Per això ja han anunciat que presentaran un recurs al TSJC per tal d'intentar aturar la tala d'arbres inicial que es farà, en cas que finalment tirin endavant les obres. "Ara estem reunint diners i tenim previstes diferents accions per poder fer front a totes les despeses judicials que suposi la querella", ha reblat Bosch.

Un altre punt que denuncien és la construcció d'un tercer edifici, malgrat que només s'han anunciat dos blocs de 24 apartaments cadascun. Bosch assegura que el permís de l'ajuntament contempla la possibilitat d'aixecar-ne un altre "encara més a prop del mar". En aquest sentit, la plataforma denuncia la "pressa" que té tant l'ajuntament com el promotor per "començar a talar arbres". "El més normal és tenir un projecte d'urbanització i després el permís d'obres, però aquí ho han donat tot al mateix moment", ha lamentat Bosch.



L'Ajuntament està "tranquil"

Per la seva banda, fonts del consistori asseguren que estan "tranquils", ja que tots els permisos "estan en regla" i amb el vistiplau tant de l'administració municipal com de la Generalitat. A més, recorden que si el consistori bloquegés l'operació, obligaria a indemnitzar la constructora, un fet que, asseguren, endeutaria el municipi.

El consistori tampoc coincideix amb la plataforma en el tema dels edificis que es construiran. Mentre que els contraris al projecte asseguren que el pla en contempla tres, l'ajuntament diu que només seran dos i que compleixen tots els requisits necessaris. Cada bloc el conformen 24 apartaments de luxe a partir de 305.000 euros.

A més, des del consistori recorden que gràcies a la modificació que es va fer el 2013 del Pla d'Ordenament Urbanístic Municipal (POUM), Palamós va recuperar la part més costanera de la Pineda d'en Gori i en va prohibir l'edificació.