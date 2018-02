Palamós escull vuit inversions en els pressupostos participatius del 2018

L´Àrea de Participació Ciutadana de l´Ajuntament de Palamós ha donat a conèixer el resultat final del procés participatiu Pressupostos Participats 2018. En la sessió informativa, que es va celebrar a l´Espai d´Entitats de La Gorga, i en la qual van participar una quarantena de persones, es van presentar els resultats de la votació d´aquest procés participatiu que decideix la inversió de 85.000 euros del pressupost municipal.

D´entre les 20 propostes portades a votació, les vuit que han rebut més vots per part de la ciutadania, i que inicialment sumen uns 82.000 euros, són, en primer lloc, amb 594 vots i amb un pressupost aproximat d´uns 10.000 euros, habilitar un espai pels joves amb sofàs, música, billars, futbolins o amb accés a Internet, a l´espai municipal de les Galeries Carme.

La segona opció més votada, amb 435 vots i pressupostada amb uns 10.000 euros, és la instal·lació d´una zona de pícnic al Parc de la Bassa, situada a la zona de Sant Joan amb bancs, taules i algun joc infantil.



Esbarjo per a gossos

Les següents més votades han estat: la creació d´un espai tancat d´esbarjo per als gossos, amb arbres i fonts, a la zona esportiva de la vila; posar fonts a les places del Suro, Enric Vincke i una altra plaça que es decidirà a l´hora d´executar el projecte; crear un espai de trobada per a famílies i nadons, acondicionar-lo i proveïr-lo d´elements de joc i psicomotricitat infantil, que possiblement aniria ubicat a l´espai municipal de les Galeries Carme; equipar la plaça que hi ha situada entre el carrer Sota Pedró i el carrer Voramar amb papereres, bans i cartells per conscienciar els amos dels gossos; millorar la mobilitat a peu a l´aparcament del Cervantes, senyalitzant el pas de vianants que el travessa, posant separadors ancorats al paviment en diversos punts i reductors de velocitat als llocs de pas dels vehicles.

Per últim, fer un accés per a vehicles a l´aparcament del carrer Riera, a Sant Joan, i que el comuniqui amb el carrer d´Àngel Guimerà.

El període de votació, que va ser l´última fase del procés participatiu Pressupostos Participats 2018, va concloure el passat 31 de gener. Durant aquest procés, els ciutadans, majors de 16 anys, van poder escollir entre vint propostes, resultants d'aquesta campanya de participació ciutadana que es va iniciar el passat mes de novembre, i on els palamosins van aportar la seva opinió sobre el destí d'una part de les inversions del pressupost municipal 2018.