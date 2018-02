Platja d'Aro vol assumir la gestió dels carrers privats de les galeries comercials

El ple de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va aprovar ahir al vespre el Pla de Comerç Local del municipi, que s'ha de desenvolupar fins al 2022. Després d'analitzar la situació comercial actual del municipi amb enquestes a clients i comerciants, i trobades amb associacions empresarials, l'Ajuntament ha concretat 48 actuacions a executar fins el 2022 i que es divideixen en sis línies estratègiques: millora de l'oferta comercial; amabilització i ordenació de l'espai comercial urbà; impuls d'un model de consens; sinergies del comerç, el turisme i la cultura; promoció comercial; i competitivitat, innovació i foment digital. El regidor de Promoció Econòmica, Maurici Jiménez, ha concretat que els compromisos que amb aquest pla adquireix l'Ajuntament, també els assumeixen els privats implicats ja que, per exemple, les intervencions urbanístiques poden comportar contribucions urbanístiques. Jiménez ha afegit que els comerciants «demanen canvi perquè, quedar-se com estan, no és la solució» perquè aquest sector es mantingui com un motor econòmic del municipi.

Dins de les actuacions urbanístiques que ha manifestat el regidor de Promoció Econòmica hi ha fer l'avinguda del Doctor Fleming per a vianants, un assumpte que ha estat molt debatut en les trobades que els responsables municipals han mantingut amb comerciants. Així, com apareix en el document del Pla, s'ha parlat també de fer per a vianants el primer tram del carrer Pineda de Mar, de les inundacions que hi ha, la unificació de les façanes de l'avinguda, accés als aparcaments, entre d'altres.

Convertir en zona de vianants aquesta avinguda té l'objectiu de deixar enrere el concepte d'eix comercial que conforma l'avinguda principal de Platja d'Aro i convertir-lo en una illa comercial, entre les dues avingudes, de manera que també hi quedin englobades les galeries que hi ha.

Precisament, una de les accions d'amabilització i ordenació de l'espai comercial urbà és el foment de la gestió pública dels carrers de les galeries, espais privats que tenen ús públic. Jiménez ha explicat que els carrers de les galeries –Neptuno, Sant Lluís, Montseny, Albatros i Bona– són de titularitat privada, de manera que les ordenances municipals que poden afectar el comerç, com la d'ocupació pública, no hi tenen vigència. Així, si l'Ajuntament n'assumís la gestió podria reglamentar aquest espai, amb ordenança d'ocupació de la via pública, ordenar les façanes, colors, entre d'altres.

El regidor ha exposat que si els carrers passen a ser de gestió municipal els comerciants hauran de fer front a la taxa d'ocupació de via pública, «però ha arribat un moment on els falten serveis i regulació».

Un cop aprovat el Pla, l'Ajuntament haurà de negociar amb els propietaris com es fa la cessió de la seva gestió –se n'ha parlat amb els administradors–. Jiménez ha concretat que, per exemple, els carrers de les galeries Neptuno poden ser expropiades perquè ja no existeix el propietari privat, però d'altres serà més complex, com les Sant Lluís, on els propietaris dels aparcaments que hi ha a sota també ho són de la part de carrer, de manera que ha de concretar-se què se cedeix i quins deures hi té cada part.