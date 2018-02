El begurenc que va guanyar la categoria de destresa i habilitat del XXXV Concurs Jove de Cocteleria de Catalunya es diu David Torronteras i no David Martínez, com havia informat l'Ajuntament de Begur i va publicar ahir aquest diari. L'Ajuntament va precisar ahir que l'errada provenia de la informació facilitada pel centre on estudia el jove, l'institut Baix Empordà, on cursa el PFI-PTT Palamós-Palafrugell, del perfil Auxiliar d'Hoteleria: cuina i serveis de restauració.