La reurbanització de l'avinguda Església, principal inversió de Santa Cristina

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro preveu invertir 3.338.340 euros en 45 projectes entre aquest any i el vinent, segons el pla d'inversions que va aprovar el ple municipal dimecres a la nit. Les inversions d'aquest any, amb 43 accions, pugen a 2.242.505 euros, els quals, a part d'una subvenció de la Diputació de 24.225 euros, la resta prové del romanent positiu de tresoreria per a despeses generals.

I les previsions d'inversions de l'any vinent, amb dues accions noves i dues de continuació d'aquest any, són d'1.095.835 euros, on també la major part, 815.785 provenen del romanent positiu, i la resta, 280.050 euros, d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). "Tot sense demanar cap crèdit i, per tant, rebaixarem encara més l'endeutament", va assenyalar l'alcalde, Xavier Sala, que va anunciar una nova rebaixa de l'impost de béns immobles (IBI) d'urbana.

El mes de gener, el ple ja va aprovar el pressupost ordinari d'aquest any, que pujava a 7,4 milions d'euros.

Durant la sessió plenària del pla d'inversions, l'alcalde va explicar cadascun dels 45 projectes del 2018 i va recordar que la previsió d'inversions del 2019 és "orientativa". Sala, a més, va voler destacar el fet de "tenir-ho clar" ja que el 2019 és un any electoral.

A més, no descarta que es puguin incorporar nous projectes. I va anunciar com a possibles accions la millora de l'accés a Roca de Malvet o la portada dels serveis d'aigua potable i sanejament al barri de Solius.

Per aquest 2018, la inversió més important econòmicament és la reurbanització de l'avinguda de l'Església, amb un import de 375.000 euros. També destaca l'adequació de la zona esportiva (192.000 euros) i l'adequació del local de la Travessia Camp Bach (amb un pressupost de 162.600 euros). El projecte per a la biblioteca puja 129.775 euros. Amb 100.000 euros, hi ha l'adequació del pis de Serveis Socials a l'edifici de la Teulera.

Quant a les inversions previstes per l'any que ve, destaca l'endegament del torrent de Pedralta, amb un import en el pressupost de 448.225 euros. També puja una xifra destacada la redacció del nou POUM (per aquest 2018, s'hi destinaran 100.000 euros i, pel proper any, 161.360 euros). Hi ha, igualment, 386.250 euros pressupostats per la nau polivalent de la zona esportiva i l'enderroc de la plaça de braus (aquest any s'hi destinen 13.750 euros) i 100.000 euros per a l'adequació de l'oficina de turisme.

La proposta del pla d'inversions es va aprovar inicialment amb el vot favorable de l'equip de govern -format per ERC, Guanyarem i Independents-, que té la majoria consistorial. Els grups de Junts i Emprenedors, a l'oposició, es van abstenir. I CiU i el PP, també a l'oposició, van votar-hi en contra.