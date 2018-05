Un 41% d'alumnes de l'escola La Vila de Palamós s'absenten a la tarda

L'escola pública d'infantil i primària La Vila de Palamós va viure ahir la primera tarda de les tres programades de vaga d'alumnes per fer visible la reivindicació de les famílies perquè en el centre s'apliqui la jornada continuada.

Segons les dades que tenia la direcció del centre, la crida perquè els pares d'alumnes no els portessin a l'escola a la tarda va tenir un seguiment ampli: les aules van registrar un 41,5% d'absències, és a dir, hi van faltar 184 alumnes dels 443 que té.

La direcció de l'escola La Vila va precisar que en aquesta xifra d'absències n'hi ha d'haver unes poques que correspondrien a faltes per altres motius que no són la vaga.

El que sí va deixar clar és que les absències per motius mèdics o d'altres que impedeixen els alumnes assistir a classe no són mai tan elevades.

L'acció de les tres jornades de vaga –segueix les tardes d'avui i demà– ha estat convocada per un grup de pares que han format la Plataforma Contínua –independent de l'AMPA del centre– i que volen fer visible la seva reclamació sobre l'horari escolar dels seus fills.

Els alumnes de l'escola La Vila inicien la seva jornada al centre a dos quarts de nou del matí i acaben a les dotze del migdia; després tenen tres hores lliures i a les tres de la tarda es reincorporen a les aules per una hora i mitja més de classe. Amb la jornada continuada, aquest horari podria ser de dos quarts de nou del matí a dos quarts de dues del migdia, i llavors els alumnes ja tindrien la tarda lliure, una opció que és majoritària entre les famílies que porten els fills al centre La Vila.

Ho posen de manifest les enquestes que al llarge dels anys s'han fet en aquest centre. Almenys des del curs 2014/2015, cada any s'ha preguntat a les famílies dels infants que entren a P3 i a les d'alumnes nous d'altres cursos si prefereixen la jornada actual o la continuada, i guanya aquesta opció, que és l'aposta de quasi el 90% de les famílies. A més, tant el claustre de mestres com la direcció del centre donen suport a la jornada continuada.

Malgrat que l'efectivitat d'aquesta vaga de cara a aconseguir la jornada continuada és qüestionable –el pla experimental per l'aplicació de la jornada continuada acaba el juny del 2019–, sí que fa visible aquest malestar dels pares d'alumnes perquè no s'aplica en centres on aquesta opció és majoritària.