Més de 200 alumnes netegen les platges de Sant Antoni

Més de 200 alumnes de set instituts de les comarques de Girona van participar ahir al matí en la jornada de neteja de les platges i del fons marí de Calonge i Sant Antoni. Els alumnes van repartir-se en 10 grups per arribar a les platges d'Es Monestri, Sant Antoni, Torre Valentina i les diferents cales del camí de ronda. Pel que fa a la neteja del fons marí, hi van participar sis submarinistes. Es van recollir més de 4 metres cúbics de residus, principalment de restes de matèria orgànica (dos metres cúbics), envasos lleugers com ara llaunes, ampolles (un metre cúbic) i residus plàstics més grans, com per exemple un para-xocs de cotxe i diversos neumàtics. També van retirar-se una bossa d'escombraries de catró i una de vidre i residus metàl·lics.