El municipi d'Ullà recicla el 40% dels residus l'any 2017

El municipi d'Ullà ha incrementat el darrer any la recollida selectiva, i ha passat del 18% del 2016 al 25% del 2017, amb les fraccions de paper, vidre, envasos i matèria orgànica, segons dades facilitades pel Consell Comarcal del Baix Empordà, que és l'entitat que fa el servei integral de recollida de residus al municipi. L'increment de recollida selectiva de més de 7 punts s'ha concretat en una reducció de la fracció de rebuig de 110 tones. S'ha aconseguit el 2017 una recollida selectiva del 40% de les deixalles que es generen a Ullà.

Al Consell hi ha satisfacció de la recollida selectiva a Ullà, com a la resta de pobles on fan el servei integral, com és a Parlavà, Gualta, Verges i, recentment, la Pera. Però també són conscients que «queda encara molt per fer ja que els índexs de reciclatge són encara baixos». Per incrementar la recollida selectiva, un dels serveis nous que s'han dut a terme és la recollida porta a porta de cartró al comerç i a la zona del polígon.