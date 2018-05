Una «Stolperstein» per a un veí de Santa Cristina d'Aro

L'Ajuntament de Santa Cristina col·locarà una llamborda Stolperstein al davant de la façana de l'antic ajuntament, a la plaça Baldiri Reixac, en record del veí que va ser deportat i va morir en un camp de concentració nazi, Eusebi Vicens Saguer, en un acte de recuperació històrica. Vicens ja va ser homenatjat el 2016 amb una placa al mas Ballester, on va ser masover, però ara s'ha decidit col·locar una llamborda de memòria, ja que aquesta és la forma memorial que s'ha estès com a estàndard a tota Europa. Així ho ha acordat per unanimitat el ple de l'Ajuntament .

Paral·lelament, l'acord municipal planteja que es facin activitats entre els escolars per recordar-los i educar-los en el respecte a la vida i el rebuig a qualsevol ideologia totalitària.

Eusebi Vicens era natural de Castell-Platja d'Aro. Davant la fi de la República, va fugir a França. Allà va ser deportat pels nazis al camp de concentració de Gusen, a Àustria, on va morir el 1941, amb 31 anys d'edat.

Per col·locar la llamborda, l'acord del ple exposa la necessitat de contactar amb l'artista alemany Gunter Demnig, que és qui va crear-les l'any 1993, perquè la realitzi i la col·loqui. Les llambordes estan fetes de formigó de 10 centímetres per costat i recobertes en la part superior d'una fulla de llautó on es graven les dades de les persones víctimes del nazisme. Stolpersteine vol dir, literalment, pedres de topada.

Des de l'inici del projecte, el 1993, s'han instal·lat més de 50.000 llambordins a països d'Europa: Alemanya, Àustria, Hongria, Països Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia, Noruega, a més de Catalunya. En pocs anys ha esdevingut el memorial més llarg del món.

A la ciutat de Girona es van col·locar 16 llambordes al Jardí de la Infància el 29 de gener passat. A part de Santa Cristina, qui també ha acordat col·locar una llamborda és l'Ajuntament de Vidreres.