L'Ajuntament de Platja d'Aro buscarà un altre nom per a la rua de primavera

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro revisarà el nom de la rua de primavera, El Carnaval de Carnavals, que va estrenar el passat 29 d'abril i pretén ser un campionat entre les colles carnavalesques més guardonades de les comarques gironines. La corporació platjarenca ho farà a petició de l'Ajuntament de Palafrugell, que va expressar el malestar que havia causat entre els carrossaires palafrugellencs la denominació d' El Carnaval de Carnavals ja que és la marca que sempre han lligat al Carroussel Costa Brava, que se celebrarà el 20 de maig.

La trobada entre els representants d'aquests dos ajuntaments per tractar aquest assumpte va tenir lloc el divendres de la setmana passada. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, ha explicat que «la reunió va anar bé». El batlle ha manifestat que va plantejar als representants platjarencs que canviessin tant el nom d'aquesta rua com de dates. El nom, per no confondre les dues rues i evitar un equívoc, com va posar de manifest el partit socialista palafrugellenc; i de dates, per permetre que les carrosses de Palafrugell puguin assistir a la de Platja d'Aro ja que les que desfilen al Carroussel Costa Brava han de ser inèdites, de manera que per poder exhibir-se a l'avinguda de Platja d'Aro, la celebració hauria de ser després de les Festes de Primavera. El canvi de data va ser descartat per l'Ajuntament de Platja d'Aro, però no el de la denominació de la rua, almenys d'estudiar-ho.



«Un nom que no molesti»

La regidora de Turisme, Imma Gelabert, ha manifestat el compromís adquirit amb els representants de Palafrugell perquè la comissió que va decidir el nom es reuneixi de nou per «buscar un nom que no els molesti». Imma Gelabert ja va manifestar anteriorment que el nom va sorgir d'un grup de treball, on no es van adonar que la denominació era la mateixa que al Carroussel Costa Brava.