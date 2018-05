L'Hospital-Asil de Torroella cedeix el seu fons a l'Arxiu

La Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts ha cedit a l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí, en règim de comodat, el seu fons documental perquè el conservi, el catalogui i en faciliti la divulgació.

És un fons molt rellevant per conèixer la història de la institució privada més antiga del municipi, que ha mantingut la seva vocació de servei des d'almenys el segle XVII. El fons comprèn documents d'entre 1670 i 1960. Està format per 14 capses i lligalls i 4 llibres. L'estat de conservació és força bo, per bé que s'han fet petites actuacions de manteniment.