L'alcalde de Sant Feliu assumeix que no tindran les quatre escopetes

L'equip de govern de Sant Feliu de Guíxols té coll avall que les quatre escopetes que l'Ajuntament va comprar per a la Policia Local no les podrà utilitzar, almenys de forma immediata, fins que no es modifiqui el Reglament català d'armament de les policies locals. L'alcalde, Carles Motas, va exposar la setmana passada, en una entrevista a Ràdio Sant Feliu, el que caps de policia local i fonts del Departamet d'Interior havien manifestat a aquest diari però que el govern ganxó no havia tingut en compte a l'hora de decidir comprar aquestes escopetes: les policies locals de Catalunya no poden utilitzar armes llargues ja que el seu Reglament d'armament estableix que les armes dels agents municipals són curtes.

Davant d'aquesta situació, Motas va exposar que a l'equip de govern se li presenten dues opcions: o es queden les escopetes i les guarden al magatzem fins que es modifiqui el citat Reglament, de manera que s'autoritzi les policies locals a portar armes llargues; o les retornen i els diners els destinen a la compra d'altre material que requereixi el cos policial guixolenc. L'alcalde de Sant Feliu va manifestar en l'entrevista a l'emissora que és partidari d'aquesta segona opció perquè es desconeix quan es pot dur a terme la modificació del Reglament. Motas va explicar que la Policia Local va renovar totes les pistoles i va sorgir, aleshores, «l'oportunitat» de comprar les quatre escopetes. La llicència –guia– per tenir-les l'ha de donar la Guàrdia Civil, la qual «ens autoritza a tenir-les», però condicionada a la modificació del citat Reglament, és a dir, no les poden tenir. I va afegir que havien parlat amb responsables de la Generalitat, els quals els havien transmès que no està prevista la modificació de les armes llargues.

Motas va situar aquesta compra en el mig milió d'euros que el seu govern ha destinat en tres anys en equipament de la Policia Local, cosa que «pot indicar una mica el grau de deixadesa que tenia la Policia Local en equipament», va detallar.