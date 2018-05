Doble escala de creuers al port de Palamós amb el Seabourn Encore i l'Star Pride

El port de Palamós ha rebut aquest dilluns la primera doble escala d'aquesta temporada amb els creuers de luxe Seabourn Encore i Star Pride que porten a bord 750 passatgers de perfil majoritàriament nord-americà i britànic. L'arribada dels passatgers de creuer durant el mes de maig ajuda a desestacionalitzar el sector turístic a la Costa Brava, ha informat Ports de la Generalitat.



Seabourn Encore



El creuer Seabourn Encore ha fet aquest dilluns la primera de les set escales que té previstes aquesta temporada, sent el vaixell de la companyia nord-americana de luxe Seabourn Cruise Lines que visitarà més vegades el port de Palamós. Així, el vaixell portarà aquest any uns 3.900 turistes de creuer a la Costa Brava.



El Seabourn Encore ha arribat a les 8.00 hores del port francès de Bàndol i preveu salpar a les 18.00 hores cap a Barcelona, on finalitzarà la seva ruta. El creuer porta a bord 550 passatgers majoritàriament nord-americans i britànics.



El creuer, que ha amarrat al moll Fèlix Ribera, té una eslora de 210 metres, un calat de 6,8 metres i un registre brut de 41.865 tones.



Star Pride



L'Star Pride ha fet aquest dilluns la primera de les dues escales previstes per enguany al port de Palamós. Així, el vaixell tornarà a fer escala el dimecres, 23 de maig, amb nous passatgers i un nou itinerari cap a França. Amb les dues escales el creuer portarà aquest any 400 passatgers a Palamós.



El creuer Star Pride ha arribat a les 8.00 hores del port francès de Sanary-sur-Mer i preveu salpar a les 18.00 hores amb destinació a Barcelona. El vaixell porta a bord 200 passatgers majoritàriament nord-americans.



El vaixell pertany a la companyia nord-americana de luxe Windstar Cruises que va tornar a Palamós la temporada passada després d'un temps sense fer-hi escala. L'Star Pride ha amarrat al moll de Ponent, té una eslora de 133 metres, un calat de 5 metres i un registre brut de 9.975 tones.