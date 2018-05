La Tallada recorda l'assalt de la Guàrdia Civil l'1-O amb una plaça

L'assalt de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà el matí del passat 1 d'octubre, d'on van arrabassar l'única urna que hi havia pel referèndum per la independència, va posar en alerta la resta de municipis de la comarca. No obstant això, aquí es va aturar l'intent per parar la celebració de la votació al Baix Empordà. Aquell dia, davant les imatges corrent per les xarxes socials de l'entrada per la força de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament de la Tallada per endur-se'n l'urna, tothom mostrava incredulitat per aquesta intervenció en un municipi que no arriba als 500 habitants. No s'ho pensaven ni a la Tallada, recordava ahir la primer tinenta d'alcalde, Maria Dolors Guàrdia. Hi ha imatges gravades des de l'exterior del consistori, on es veuen veïns de la Tallada recriminant l'actuació als agents de la Guàrdia Civil que custodiaven la porta un cop ja l'havien esbotzat, i taules preparades per a l'ocasió per menjar-hi en el que havia de ser una celebració. A partir d'ara, aquesta plaça, que no tenia nom i que anteriorment havia estat el pati de l'escola, s'anomenarà plaça de l'1 d'octubre de 2017.

L'Ajuntament n'ha aprovat recentment aquesta denominació, però la placa no és col·locarà fins al'1 d'octubre d'enguany. La primera tinenta d'alcalde va explicar que volen fer un petit acte, els detalls del qual encara s'han de concretar. Amb aquest nom a la plaça, l'Ajuntament vol «homenatjar les persones i els valors que van defensar aquell dia i que ens regeixen com la llibertat i la democràcia», va afegir Maria Dolors Guàrdia. La placa podria complementar-se amb algun panell que informi del que va passar en aquell lloc l'1 d'octubre de 2017.

La regidora va exposar que «mai ens hauríem pensat que vindrien per una urna», la qual tenia una quarantena de vots quan la Guàrdia Civil se la va endur. «No sabem per què, però vam rebre», lamentava. Maria Dolors Guàrdia va expressar ahir que «el poble recorda aquells fets com el primer dia, perquè és un fet molt important; si bé ara ja ha minvat l'estat de xoc, de nerviosisme, perquè aleshores la gent va quedar afectada». En aquest sentit, va precisar que el sentiment que ara tenen els veïns del municipi «no és de ràbia cap a la Guàrdia Civil ni cap a ningú, però sí que hi ha indignació de sentir-nos trepitjats». Arran de l'entrada violenta dels agents a l'Ajuntament, van comptabilitzar danys per valor de 1.400 euros, pels quals van interposar una denúncia. També ha interposat una querella per les lesions causades per la Guàrdia Civil aquell dia.