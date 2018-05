Palamós realitza el programa d'actuació als nius de gavians

L'Ajuntament de Palamós realitza un any més el programa d'actuació davant el període de nidificació dels gavians, que durà a terme fins al 15 de juny. Durant aquest període l'Ajuntament de Palamós aplicarà mesures i assessorarà els veïns que ho requereixin amb recomanacions de com actuar davant d'aquestes aus. Durant aquests mesos de cria els gavians construeixen els seus nius en terrasses i teulats de molts habitatges de la vila, amb les molèsties que això pot comportar per a les persones que hi viuen. Per als veïns que vulguin retirar els nius de gavians de les seves propietats, es facilitaran els contactes de les empreses especialitzades.