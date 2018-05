Ecologistes critiquen que els Rurals mostressin la pell del llop atropellat a Mont-ras

La coalició La Veritat de la Cacera, que agrupa ecologistes i entitats de defensa animal, ha criticat l'exhibició "injustificable" de la pell del llop atropellat a Mont-ras durant l'última edició de la fira Girocaça, que va tenir lloc aquest dissabte a Santa Cristina d'Aro.

La plataforma carrega contra el cos d'Agents Rurals, a qui ja ha demanat explicacions per ensenyar la pell dissecada amb voluntat de fer "sensibilització i educació ambiental". Per a La Veritat de la Cacera, en realitat, allò que es va fer és equiparar el llop amb "un trofeu de caça".

La plataforma recorda que aquesta és una espècie protegida –i per tant, no cinegètica- i ja ha reclamat explicacions al cos d'Agents Rurals. "Ens preocupa, i molt, que la Generalitat estigui donant la imatge que el llop és una espècie que es pot i s'ha de caçar quan aparegui a Catalunya", critica la coalició.

La quarta edició de la fira Girocaça, que es va fer aquest passat dissabte a Santa Cristina d'Aro, ha estat envoltada de polèmica. Després de les crítiques del PACMA, que s'oposava a la seva celebració, ara són les entitats de defensa animal, agrupades sota la coalició La Veritat de la Cacera, les qui han carregat contra el certamen.

En concret, la plataforma ha dirigit la crítica contra els Agents Rurals, perquè al seu estand van mostrar la pell dissecada del llop que va aparèixer atropellat a Mont-ras. L'animal, un mascle adult, es va trobar mort a finals de febrer al peu de la C-31. Tenia com a mínim 5 anys, pesava 34 quilos i feia 140 centímetres de longitud.

La Veritat de la Cacera critica que els Agents Rurals mostressin la pell dissecada en un estand que tenia per lema fer "sensibilització i educació ambiental". Per a la plataforma, exhibir el llop estava totalment fora de lloc. "De fet, ens recorda més als trofeus de caça que a cap altra cosa", afirma el portaveu de la coalició, Jaume Grau.



"Què hi fa, en una fira com aquesta?"

Els ecologistes recorden que el llop és una espècie protegida per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea i que, per tant, no es pot caçar. "Què hi fa, doncs, en una fira com aquesta?", es pregunta Grau. I hi afegeix: "Ens preocupa, i molt, que la Generalitat, a través dels Agents Rurals, estigui donant la imatge que el llop és una espècie que es pot i s'ha de caçar quan aparegui a Catalunya".

"És tot al contrari; s'estan fent esforços per recuperar-ne la població i per sensibilitzar la ciutadania, i aquest tipus d'accions són greument contraproduents", assegura La Veritat de la Cacera. Per això, les entitats que s'hi agrupen ja han adreçat una bateria de preguntes al director general dels Agents Rurals, Marc Trachsel, demanant-li explicacions.

Volen saber, entre d'altres, qui va ordenar arrencar i dissecar la pell (en comptes de destruir-la), amb quin objectiu, per què es va exposar a Girocaça i com es va "sensibilitzar i educar en una fira cinegètica, amb una pell d'un animal que no s'ha caçat i no es pot caçar". La Veritat de la Cacera reclama, a més, que "no es frivolitzi" amb una espècie protegida com és el llop.

La fira Girocaça va tenir lloc aquest passat cap de setmana als voltants de l'Espai Ridaura. S'hi van poder veure més d'una vintena de races de gossos de cacera. Entre els expositors, n'hi havia de complements per a la caça (com roba i calçat), de premsa especialitzada o d'animals cinegètics (com els conills).

A més dels Agents Rurals, també hi van tenir estand la Guàrdia Civil o l'ADF. Entre les activitats que es van dur a terme hi havia tir amb arc, un espai virtual de tir, conferències, exhibicions de gossos i falconeria.