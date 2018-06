Cinc detinguts per robar un miler de butlletes de loteria

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc homes, d'entre 21 i 31 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Palamós i Sant Feliu de Guíxols, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força i un altre de receptació. L'operatiu policial va arrencar el 5 de maig a Palamós, on els mossos van tenir coneixement que s'havia produït un robatori amb força al domicili d'un venedor de loteria. Els agents van comprovar que els lladres s'havien emportat telèfons mòbils, una tauleta electrònica i unes 1.000 butlletes de loteria «rasca».

Els agents van iniciar una investigació per identificar i detenir els autors i van saber que el mateix dia del robatori s'havien intentat fer cobraments, del mateix tipus de loteria com la sostreta, en un establiment de Platja d'Aro. Els mossos van veure que els dies posteriors del robatori uns joves també havien intentat cobrar loteria en diversos establiments de les poblacions de Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Els lladres van arribar a cobrar unes 50 butlletes per valor d'uns 440 euros en total.

Després d'estudiar els indicis trobats al domicili i d'analitzar les possibles persones que havien anat a cobrar la loteria, van identificar cinc joves com a presumptes autors dels fets, van informar fonts dels Mossos

La investigació va culminar el 31 de maig a Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols on es van detenir les cinc persones com a presumptes autores d'un robatori amb força i un delicte de receptació. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.