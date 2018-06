Absolts els amos d'un bar de Platja d'Aro per contaminació acústica

Els dos propietaris d'un bar musical de Platja d'Aro ubicat al carrer Costa Brava han estat absolts pel jutjat penal número dos de Girona del delicte contra el medi ambient per contaminació acústica, pel qual la fiscalia i l'acusació particular els demanaven dos anys de presó. L'acusació particular hi afegia una indemnització de 40.000 euros per perjudics i danys morals. La defensa del cas, exercida per l'advocat de la Fecasarm Joaquim Boadas de Quintana, creu que aquest cas és «un clar exemple» del fet que l'oci nocturn «és un sector que es troba criminalitzat i sobre el qual pesa injustament un principi de culpabilitat del qual alguns abusen».

La sentència, que no és ferma, absol els dos acusats per diferents motius, com ara que el mesurament sonomètrica que va realitzar la Policia Local de Platja d'Aro «no té el rigor exigit per diversos motius», com ara no es va considerar el soroll residual ni es van concretar les posicions de mesurament; de fet, l'agent que va fer-los ja va detallar que havien de ser tractats per un enginyer. Per la seva part, la defensa va aportar mesuraments realitzats per una entitat de prevenció de la contaminació acústica i un doctor en acústica que certificaven que el local complia la regulació de soroll.

Boadas de Quintana, que considera que aquest cas no hauria d'haver arribat a judici, afegeix que la sentència recull «aspectes surrealistes» dels querellants, com ara la petició de 40.000 euros per danys i perjudicis malgrat que no van aportar cap informe mèdic que acredités que la denunciant estigués de baixa pel soroll, com sostenia –el denunciant, exposa la resolució judicial, «manifesta obertamet que és sord i que a ell no li molestaven els sorolls»–. També destaca que els testimonis de veïns que viuen en la mateixa finca desconeixien que hi hagués queixes pel soroll del bar i que, de fet, no han tingut cap problema per aquest assumpte.