El xef Pep Nogué és reconegut com a ambaixador de la Gamba de Palamós

El xef, professor de cuina i divulgador de gastronomia, Pep Nogué, ha estat distingit com a ambaixador de la Gamba de Palamós 2018 en un acte que es va realitzar ahir dimecres al vespre a l'Espai del Peix del port palamosí i que va comptar amb la presència dels representants de les empreses certificades amb la Marca de Garantia Gamba de Palamós.

Pep Nogué, cara visible del segell de qualitat agroalimentària del Girona Excel·lent de la Diputació de Girona, és un cuiner de raça que va començar la seva carrera molt jove en un restaurant de cuina per, més tard i després de passar per l'Escola d'Hostaleria de Girona, entrar a formar part de la cuina del Celler de Can Roca, on va passar 13 anys.

Des de llavors es dedica a la formació culinària en diferents escoles a Girona i Barcelona. És consultor d'empreses agroalimentàries i de restauració, i també dedica el seu temps a l'escriptura de llibres i a la comunicació en ràdio i televisió.

Pep Nogué va rebre el guardó de la mà de l'alcalde Lluís Puig i del patró major de Palamós Antoni Albalat. D'aquesta manera, Nogué s'afegeix a la llista de prestigiosos cuiners gironins que han rebut el distintiu palamosí d'Ambaixadors de la Gamba de Palamós, com els germans Roca, d'El Celler de Can Roca; Nandu Jubany, del restaurant Can Jubany, de Calldetenes; Quim Casellas, de l'Hotel Casamar, de Llafranch; o Albert Sastregener, del Bo.Tic, de Corçà.

Precisament, els xefs amb Estrella Michelin, Quim Casellas i Albert Sastregener, seran els protagonistes de les demostracions de cuina en directe –gratuïtes, però amb aforament limitat– que es faran en el marc de 5a Fira de la Gamba de Palamós, aquest dissabte vinent. Aquesta activitat tindrà lloc a l'Espai de Peix.