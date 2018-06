Un miler de persones donen suport a l'alcalde de Verges investigat per un delicte d'odi contra la Policia Nacional

Un miler de persones han participat aquest dissabte a l'acte de suport a l'alcalde de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater. El batlle està investigat per haver insinuat que la Policia Nacional era la responsable de la punxada de rodes massiva que hi va haver a la localitat els dies posteriors al referèndum.

Sabater s'ha mostrat "sorprès i agraït per l'escalf" dels veïns de Verges i d'altres pobles. "Actes com aquests ajuden a enfortir llaços entre les localitats veïnes", ha assegurat l'alcalde.

Abans dels parlaments, en els que hi han participat familiars de Dolors Bassa i de Toni Comín, s'ha fet una representació en una rotonda del municipi que ha quedat coberta amb rodes, com a símbol de denúncia per l'actuació de la Fiscalia que va ser qui va interposar la denúncia contra Sabater.