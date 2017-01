Grip: Salut admet la «pràctica saturació» de les Urgències

El Departament de Salut admet que les Urgències dels grans hospitals catalans estan "en el punt de saturació" o "en algun cas fins i tot saturades", però no pas "col·lapsades", a causa de l'arribada del fred, que ha incrementat el nombre d'afectats per virus i afeccions respiratòries. A més, cal sumar-hi, des de la setmana passada, la declaració oficial de la grip com a epidèmia, i el fet que hagi coincidit amb les vacances de Nadal, que ha reduït les plantilles sanitàries. Tot i això, la Conselleria diu que la situació "no és pitjor que altres anys" i calcula que en les properes dues setmanes pot agreujar-se per l'augment de casos de grip. En canvi, els sindicats sanitaris creuen que el "quasi col·lapse crònic" dels centres s'ha vist agreujat per la grip, i per això demanen revertir les retallades en plantilles i llits, i fer obres d'ampliació en diverses dependències.

En declaracions a l'ACN, Cristina Nadal, directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària del departament, ha dit que les urgències estan "absolutament plenes" i que ens trobem enmig del període amb més activitat de l'any i amb més percentatge d'ingressos respecte el número de pacients que arriben a urgències. Això, no suposa cap "fenomen anormal", sinó que era el previsible per les dates, tot i que poden variar una mica en funció del fred, les vacances i l'arribada de l'epidèmia de grip. De fet, aquest últim virus empitjorarà en les properes setmanes, perquè tot just s'ha iniciat la seva propagació, cosa que farà que els serveis sanitaris encara hagin de treballar amb molta intensitat durant força dies més.

El fet que l'epidèmia de grip hagi arribat enmig de les vacances de Nadal ha pogut agreujar la saturació, ja que part de les plantilles no treballen i fins i tot alguns reforços extres que Salut vol contractar es neguen a fer-ho durant aquests dies. "Hi ha poc atur entre les professions sanitàries, i treballar aquests dies és voluntari", diu la directora. A més, quan a partir de dilluns els infants tornin a l'escola, els virus es transmetran encara amb més rapidesa i poden augmentar els pacients.

Tot i així, Nadal diu que els serveis sanitaris ja planifiquen aquests increments d'activitat i que el Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC-plus) preveu amb antelació dotar els centres de més recursos, tot i que aquests els gestionen amb certa autonomia i pot passar que algun hospital no els hagi activat tots a temps.

Des del sindicat Metges de Catalunya s'ha analitzat aquests dies la situació de set grans hospitals catalans com els del Mar i Vall d'Hebron de Barcelona, Mataró, Trueta de Girona, Joan XXIII de Tarragona, Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i Parc Taulí de Sabadell. El diagnòstic és comú a tots ells: "situació de pràctic col·lapse agreujada per la grip". "Les urgències estan al límit, però és una situació estructural", diuen fonts del sindicat consultades per l'ACN, que concreten que hi ha centres que atenen els pacients amb 8 i fins a 12 hores d'espera en determinats moments.

Així, en alguns centres com el de Mataró hi ha hagut un increment del 30% de les visites els tres primers dies de l'any en comparació en dates similars d'altres anys, ja que s'ha passat de 900 a 1.250 visites en tres dies.

La causa, a banda de la grip, segons el sindicat, són les retallades practicades des del 2010, ja que s'ha passat de 14.000 a 12.800 llits i a l'Atenció Primària s'han perdut un miler de places de metge. "Cal reorganitzar, redimensionar i dotar de més recursos les Urgències", diuen des de Metges de Catalunya.

Hospitals de l'àrea metropolitana prop del límit

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que a principis de desembre va viure uns dies crítics, està funcionant al 100% de la seva capacitat, amb un increment "important" a Urgències, però no s'ha arribat a la saturació, segons fonts del centre. De moment s'han atès uns 250 pacients de grip, però els reforços previstos en el pla d'hivern, iniciats abans de la declaració oficial de l'epidèmia la setmana passada, amb més llits i personal, han permès atendre l'augment d'ingressos amb certa naturalitat.

No obstant això, fonts sindicals del centre hospitalari han explicat a l'ACN que la situació no ha millorat gaire des de fa un mes, i que es continuen fent derivacions a altres hospitals sociosanitaris de l'entorn, com el Plató o el Sant Rafael, on fins i tot hi ha permanentment un metge del Vall d'Hebron per atendre els pacients derivats d'allà. Aquest "col·lapse", segons els sindicats no és per falta de personal sinó per manca d'espai a Urgències. De fet, s'han reobert deu llits tancats de la planta de Traumatologia per dedicar-los a pacients d'Urgències generals, però això pot afectar els pacients de traumatologia que procedeixen de l'UCI i que no poden pujar a planta quan milloren, cosa que pot acabar col·lapsant l'UCI.

A l'Hospital Clínic hi ha més afluència de l'habitual, però similar a altres anys per aquestes dates i per la fase d'epidèmia de grip en que ens trobem. Així, fonts del centre han explicat que les Urgències no estan col·lapsades, tot i que sí que hi ha més ingressos, més llits oberts i més personal disponible.

Al Sant Pau hi ha un 50% més de pacients que en altres èpoques de l'any, però xifres similars a la d'altres anys per aquests dies. L'augment d'ingressos no només es deu a la grip, sinó a altres virus i afeccions respiratòries. Les Urgències funcionen dins de la normalitat.

Les Urgències de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell estan al límit i deixen en evidència un servei que ha quedat obsolet pel que fa a la seva capacitat i que està pendent d'una ampliació que no veurà la llum fins l'any 2019, segons càlculs del propi centre. La situació és del tot estructural i independent de l'epidèmia de la grip que aquests dies es comença a notar a les Urgències d'altres centres sanitaris. Fruit d'aquesta situació, el Taulí ha hagut de doblar les derivacions de pacients a altres centres i ha hagut d'avançar l'obertura de dotze noves habitacions acabades de reformar i que es preveien posar en marxa a mitjans de gener per poder donar sortida a tots els ingressos. En total s'han posat a disposició 47 llits extraordinaris. S'ha passat de 400 a 460 persones ateses diàriament.

A l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona el volum de visites a les urgències està aquests dies per sobre de la mitjana habitual de l'any, que a Can Ruti és de 310 al dia. Tot i l'augment de l'activitat assistencial, les urgències del centre badaloní estan a nivells "habituals" en èpoques d'epidèmia.

Aquest dimarts el nombre total de visites a les urgències de Can Ruti va arribar a les 370, però des de l'hospital avisen que la majoria de persones que estan sent ateses per grip aquests dies no presenten una simptomatologia greu i, en principi, molts d'ells podrien haver estat atesos a nivell ambulatori.

L'inici de l'epidèmia de la grip també s'està deixant notar a les urgències de l'Hospital de Bellvitge, on el passat cap de setmana ja es va notar un cert increment d'usuaris coincidint amb l'inici oficial de l'epidèmia de grip. Des d'aquest dilluns, a més, estan passant una mitjana de 360 persones per les urgències de l'hospital, una xifra sensiblement superior a les 290 que registra el servei de mitjana durant la resta de l'any.

Malgrat aquest increment, des del centre s'assegura que tots els malalts que requereixen hospitalització tenen un llit disponible en menys de 24 hores gràcies a l'increment de 12 places hospitalàries habilitades en el marc del PIUC per fer front a l'epidèmia de grip que enguany s'ha avançat quatre setmanes respecte els dos anys anteriors.

Lleida, Girona i Tarragona també amb increment de serveis

El doctor Lacasta, especialista de l'àrea d'Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ha explicat que com és habitual en aquestes dates estan registrant ''pics'' de grip que motiven una ''pressió'' a la unitat amb increment de pacients. D'aquesta manera ha assegurat que han arribat a registrar fins a 320 usuaris en un sol dia quan la mitjana se situa entre els 250 i els 260. Això no obstant, el doctor Lacasta ha assegurat que el centre hospitalari pot absorbir amb ''normalitat'' el volum d'ingressos ja que s'ha obert una planta que estava tancada.

La delegada de CCOO a la Junta de Personal de l'Hospital Arnau de Vilanova, Amparo Loren, ha explicat que des del pont de la Puríssima la situació a les Urgències del centre hospitalari està ''saturada'' pràcticament cada dia per un increment d'entre 40 i 50 visites més del que és habitual. En aquest sentit, ha reclamat una aplicació efectiva de PIUC (Pla Integral d'Urgències de Catalunya) i que aquesta vagi també dirigida a un reforç de l'atenció rural i a domicili, ja que en el cas de Lleida es troben amb molts nuclis de població dispersos que no tenen un accés ràpid a les urgències i s'acaben dirigint directament a l'Arnau.

Loren també ha assenyalat que els casos de pacients amb pluripatologies són els més complicats de tractar ja que requereixen més atenció que el qui pateix només una grip convencional. Segons la representant sindical, a l'Arnau de Vilanova estan operatives totes les plantes a excepció de la sisena, on hi hauria d'anar la UCI i que ara està en obres, per la qual cosa disposen d'una trentena de llits menys.

Per la seva banda, fonts de l'Hospital Josep Trueta de Girona han reconegut que a Urgències hi ha "més activitat de la que és habitual" i que, sobretot, es concentra l'entrada de pacients entre les quatre i les vuit de la tarda. Neguen, però, que hi hagi col·lapse i ho qualifiquen de "pics d'activitat concentrats a la tarda". També asseguren que no hi ha dificultats per ingressar pacients i que la situació a pediatria és millor que les setmanes anteriors, quan hi havia més volum d'urgències. D'altra banda, afegeixen que s'han incorporat dos reforços a infermeria en torn de matí i tarda i que a partir de dilluns que ve hi haurà un reforç mèdic.

Tanmateix, la versió de l'hospital gironí contrasta amb la del sindicat CCOO (que és el majoritari). La responsable a l'hospital, Maria Àngels Rodríguez, parla obertament de "col·lapse" amb els boxs plens i malalts esperant a les lliteres del SEM. A més, assegura que la situació s'ha agreujat pels possibles casos de grip A, que obliguen a un aïllament del pacient i que, per tant, s'ocupa més espai d'urgències. Pel que fa als reforços, assegura que arriben tard. "Fa dies que se sabia que la campanya de grip s'avançaria aquest any però el reforç arribarà la setmana vinent", afegeix Rodríguez.

A l'Hospital Joan XXIII de Tarragona se superen de llarg les 300 urgències ateses diàriament, mentre normalment són unes 290. L'Hospital Sant Joan de Reus va passar de les 230 atencions d'urgències diàries a unes 260 –i un pic de 290 el passat dia 26 de desembre-. Des de les direccions dels centres asseguren que es tracta d'un fenomen conegut cada any però la seva intensitat ja ha obligat a habilitar recursos addicionals per evitar les llargues esperes i col·lapses dels serveis davant d'aquestes patologies. Així, mentre al Joan XXIII s'ha obert tota la cinquena planta d'una ala de l'edifici B i s'han habilitat vuit llits a urgències per a observació de la grip, al Sant Joan de Reus s'han obert una quinzena de llits a urgències.