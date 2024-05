L’Ajuntament de Girona va aturar 141 desnonaments el 2023 i va aconseguir que es firmessin 29 lloguers socials per a persones amb risc d'exclusió residencial segons informe l'Ajuntament en un comunicat. Aquests casos es gestionen des del servei de mediació que s’ofereix des de l’Oficina Municipal d’Habitatge, que té per objectiu millorar l'accés a l'habitatge de la població en general i especialment de les persones vulnerables.

“L'emergència habitacional és un dels grans reptes que tenim a la ciutat de Girona. És per això que des de l'Oficina Municipal d'Habitatge apostem per la mediació com a mesura per forçar que els grans tenidors apliquin lloguers socials i assequibles a les famílies vulnerables en comptes d'optar pels desnonaments. Alhora, des de l'Ajuntament continuem amb una aposta ferma per augmentar el parc públic d'habitatge", ha afirmat la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly Balde.

En quatre anys, del 2020 al 2023, el consistori ha aturat 466 desnonaments. En concret, l’any passat se’n van suspendre 141; el 2022, 160; el 2021, 107, i el 2020, 58. De gener a abril del 2024 de moment s’han suspès 69 desnonaments.

Lloguer social

Paral·lelament, des de l’Oficina Municipal d’Habitatge es duen a terme tasques de mediació entre grans tenidors i persones llogateres que es troben en risc de pèrdua de l’habitatge per obtenir un lloguer social. El 2023, el consistori va aconseguir que es firmessin 29 lloguers socials. Una xifra que ha crescut considerablement en comparació amb els altres anys. El 2022 se’n van signar 8; el 2021, 16, i el 2020, només 3, perquè davant la pandèmia de la COVID-19 es van aplicar les moratòries i les pròrrogues del lloguer.

Des del servei també es tramiten els informes de vulnerabilitat que els òrgans judicials requereixen davant un desnonament. El 2023 se’n van enviar 168; el 2022, 172; el 2021, 138, i el 2020, 14. Aquests informes detallen la situació de vulnerabilitat i d’exclusió de les persones que poden ser desnonades. En total, des que es va posar en marxa el servei el 2012, s’han tramitat 796 expedients.

L’Oficina Municipal d’Habitatge té per objectiu millorar l'accés a l’habitatge de la població en general i especialment d’aquelles persones que es troben en risc d'exclusió residencial. Aquests casos es gestionen des del servei de mediació per l’habitatge, un servei integral d’atenció a la ciutadania on s’intenta donar sortida a tots els tràmits i gestions. Aquestes qüestions poden anar des d’un simple assessorament telefònic inicial fins a l’acompanyament davant de notari quan es finalitza la negociació, passant per totes les fases intermèdies del procediment com l’acompanyament, l’entrega de documentació, la negociació davant l’entitat o la suspensió de llançaments.