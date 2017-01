La boira impedeix altra vegada l'arribada d'esquiadors a Alguaire

n La boira va impedir per quarta vegada consecutiva que aquest diumenge aterressin els vols amb esquiadors britànics a l'aeroport de Lleida-Alguaire. En concret, es van haver de desviar a Reus dos vols procedents de Londres (un al matí i un al migdia), un altre de Manchester i un quart de Birmingham, que havien d'aterrar a Alguaire i que després estava previst que tornessin amb més passatgers cap a les ciutats d'origen. Aquests canvis van afectar més d'un miler de viatgers que van trobar-se que els seus plans de viatge eren modificats lleugerament per culpa de la mala visibilitat. Malgrat aterrar a Reus, els esquiadors van ser traslladats fins al Pirineu amb autocars.

Aquest hivern, el touroperador Neilson encara no ha pogut estrenar la temporada d'esquí, ja que en tres setmanes l'aeroport ha registrat cinc jornades sense vols per culpa de la boira. Concretament, el 21 i el 28 de desembre, el 2 de gener i aquest 8 de gener els vols de l'operador britànic van haver de ser desviats a Reus. Així mateix, el divendres 30 de desembre la falta de visibilitat també va obligar a desviar a l'aeroport del Prat el vol d'Air Nostrum procedent i amb destinació a Palma.

Malgrat els repetits episodis de boira, el potent touroperador britànic ja va aclarir fa uns dies que no pensa abandonar l'aeroport lleidatà, ja que estan contents amb el pla alternatiu i «sòlid» que s'executa aquests dies puntuals que és impossible l'aterratge dels avions a Alguaire.

Institucions com la Paeria o la Cambra de Comerç de Lleida reclamen des de fa molt temps la instal·lació a l'aeroport lleidatà d'un sistema antiboira de majors prestacions que eviti aquests contratemps. De moment, però, la Generalitat descarta canviar el sistema antiboira de l'aeroport de Lleida-Alguaire per un altre més potent, ja que suposaria una inversió massa elevada. També argumenten que hiverns tan boirosos com aquest són excepcionals.