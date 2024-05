L'acusat de matar un home d'un tret al pit a Calonge per segrestar una dona i violar-la, culpable de tots els delictes

El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat, tinença il·lícita d'armes, detenció il·legal i violació continuada Daniel F.A., l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la la matinada del 13 de setembre del 2020. El veredicte avala la tesi de les acusacions i conclou que el processat va guiar les víctimes fins a una urbanització apartada. Allà, va obrir foc contra la víctima mortal, que no es va poder defensar perquè anava desarmat. Després, va fer pujar la supervivent al seu cotxe i va fugir del lloc. La va retenir contra la seva voluntat durant sis hores i la va agredir sexualment dos cops. De dia, va poder fugir. El jurat no es creu la versió del processat.

El jurat popular no s'ha cregut el relat de l'acusat, que va declarar dimarts al final del judici. L'acusat va reconèixer que va acabar amb la vida de la víctima mortal engegant-li un tret al pit amb una escopeta per a la qual no tenia llicència però va afirmar que ho va fer enmig d'un atac "de pànic" perquè l'home li reclamava un deute de 500 euros que havia contret comprant cocaïna i creia que el volia matar i cremar amb benzina.

De la Fuente va negar rotundament que el matés perquè, tal com sostenien les acusacions i els investigadors, era "l'únic obstacle" per poder mantenir relacions sexuals amb la supervivent, que era una dona que exercia la prostitució en un local de Platja d'Aro. Segons el seu relat, després de perpetrar el crim va ser la supervivent qui voluntàriament va pujar al cotxe amb ell i van mantenir relacions sexuals consentides. De fet, va arribar a dir que va ser ella qui "va voler" i que ell havia "acabat caient".

El veredicte del jurat popular no dona cap credibilitat a aquest relat exculpatori i conclou que, tal i com sostenien el fiscal Víctor Pillado i l'acusació particular, és culpable dels delictes d'assassinat agreujat, tinença il·lícita d'armes, detenció il·legal i violació continuada.

Poc després de la mitjanit del 13 de setembre del 2020, l'acusat va anar a bord d'una moto fins a una local de Platja d'Aro on s'exercia la prostitució. Segons les acusacions, sabia que no tenia diners però, tot i això, va oferir 2.000 euros a canvi de passar 24 hores amb una de les treballadores, amb la condició que ho fessin a casa d'ell. Va tancar el tracte amb la propietària del bordell, que va trucar a un familiar seu perquè portés tant el processat com la dona amb cotxe fins a un domicili situat a Sant Antoni de Calonge.

Segons ha declarat provat el jurat popular per unanimitat, un cop allà, i amb l'excusa d'anar amb un vehicle propi, l'investigat va agafar una escopeta propietat del seu pare i munició per matar senglars i la va ficar al maleter del cotxe, assegurant-se que les víctimes no ho veiessin. No tenia permís d'armes perquè li havien retirat arran d'una condemna per violació masclista l'any 2016.

Després, els va guiar i, amb dos vehicles, van anar fins a un camí de la urbanització Mas Pere. Allà, va aturar el cotxe i va fingir que intentava entrar a una casa. Per guanyar temps, va fer veure que s'havia equivocat de claus i, juntament amb les víctimes, van tornar a fer el recorregut fins a casa d'ell, per acabar tornant en aquesta zona boscosa apartada.

El veredicte conclou, també per unanimitat, que va ser aleshores, cap a les 2.30 hores de la matinada, quan va obrir el maleter del seu cotxe, va carregar l'escopeta i li va engegar un tret al conductor quan es trobava a poc més d'un metre d'ell. Va ser un impacte directe a la zona del cor i, segons van exposar els forenses, la víctima no va tenir cap possibilitat de sobreviure.

Segons el jurat popular, va ser un assassinat perquè l'atac va ser "a traïció" i el conductor no es va poder defensar perquè l'acusat va disparar "per sorpresa", emparat en la foscor de la nit contra un home que anava absolutament desarmat.

Després, Daniel F.A. va "arrossegar" la dona -que estava al cotxe de la víctima mortal- al seu vehicle i va fugir del lloc dels fets. La va retenir fins que es va fer de dia i la va violar en dues ocasions.

El jurat ha declarat provat, per set vots a dos, que el processat va conduir fins a un paratge boscós, solitari i apartat de la mirada de terceres persones i la va agredir sexualment per primer cop. Una estona més tard, va reprendre la marxa per camins forestals fins que es va aturar en un altre punt, on va obligar la dona a fer-li una fel·lació.

El veredicte també resol per set vots a dos que, tal com argumentaven les acusacions, la va tenir retinguda contra la seva voluntat més de sis hores. No va ser fins les vuit del matí que la dona va aconseguir fugir "muntanya a través" i demanar ajuda.

El jurat sí que ha acceptat una de les circumstàncies atenuants esgrimides per la defensa i han determinat que ha quedat provat que, aquella nit, l'acusat tenia les capacitats afectades pel consum d'alcohol i drogues.

40 anys de presó

Després de la lectura del veredicte, el magistrat president Ildefons Carol ha dissolt el jurat. El fiscal Víctor Pillado ha mantingut la petició de 40 anys de presó pels delictes d'assassinat agreujat amb l'atenuant d'ingesta de tòxics, tinença il·lícita d'armes, detenció il·legal i violació continuada. Argumenta que, tot i l'atenuant, l'acusat va escollir expressament un lloc "fosc i inhòspit" per executar la víctima mortal, segrestar la dona i violar-la, aprofitant el "pànic" que sentia després de veure'l matar d'un tret el conductor. L'acusació particular s'hi ha adherit.

La defensa, per contra, ha demanat la pena mínima per a cada delicte sol·licitant una condemna total de 25 anys i mig de presó. El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.