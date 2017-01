Els catalans, feliços però euroescèptics

nCatalunya és la comunitat autònoma més escèptica amb la Unió Europea (UE) i la més pessimista respecte a la situació econòmica, segons l'informe Monitor de la Universitat de Cambrigde, que assegura que només un 15 % dels catalans confien que la UE sobreviurà l'actual context sociopolític. Segons l'informe, que ha enquestat més de 3.000 europeus, 1.051 dels quals espanyols, només el 17% dels catalans expressen un fort vincle amb Europa i quatre de cada deu no veuen futur tampoc a l'euro com a moneda comuna, mentre que el 52 % creuen que aquesta desapareixerà en menys de deu anys.

L'enquesta també assegura que un 77% dels catalans són pessimistes respecte a l'economia espanyola, deu punts per damunt de la mitjana d'Espanya.

Al marge del pessimisme, Catalunya és, només per darrere de les Illes Balears, el territori amb els ciutadans més feliços d'Espanya, ja que el 64% es declara bastant o molt feliç, sis punts per damunt de la mitjana nacional.

L'informe també destaca que Catalunya és, juntament amb Madrid, l'autonomia espanyola amb més percentatge de població que declara tenir un nivell alt o molt alt d'anglès (27 % davant del 22 % mig).

Segons la Universitat de Cambrigde, el nivell d'anglès està relacionat amb els principals indicadors de desenvolupament d'un país, com ara són la seguretat social, el medi ambient, el sistema educatiu i el laboral. L'informe Monitor que publica l'editorial de la Universitat de Cambrigde per quart any consecutiu té aquest any per primera vegada caràcter europeu coincidint amb el Brexit. L'objectiu d'aquesta anàlisi és conèixer la situació social europea en el nou context econòmic, però sobretot polític i poder definir tendències.

Auge dels totalitarismes

Les conclusions de l'informe subratllen el clima de desconfiança davant el futur de la UE perquè «els europeus viuen una situació d'inestabilitat marcada per l'auge dels totalitarismes i el fonamentalisme religiós; un marc que posa en dubte la permanència de l'actual statu quo i els estàndards de qualitat de vida als quals estem acostumats».