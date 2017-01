Santamaría veu positiu que el Govern no es vulgui «desentendre» del finançament

La vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va considerar positiu que la consellera de la Presidència, Neus Munté, manifestés que el Govern català no es desentendrà del finançament tot i no participar de les negociacions. «No pot ni ha de desentendre's. Té les portes obertes al diàleg», va assegurar Santamaría en declaracions a Onda Cero. Després de la Conferència de Presidents de dimarts, la vicepresidenta va admetre que «hi haurà discussions i moments complicats» en la negociació del nou model i va recordar que no s'ha recuperat la recaptació d'abans de la crisi. Sobre l'absència de Catalunya i el País Basc, va apuntar que correspon als absents explica els motius i va recordar a la Generalitat que bona part dels acords de dimarts són part de la llista de 45 reclamacions.

Santamaría va dir que l'Estat és conscient de la dificultat de la negociació del nou model de finançament tenint en compte que cada comunitat té una visió diferent segons característiques com la població. «Que ningú s'enganyi que hi haurà discussions i moments complicats», va afegir.

Tot i així, va considerar que, si hi ha voluntat, es pot arribar a un acord en un any, termini que s'ha marcat la Conferència de Presidents, que també crearà una comissió d'experts en un mes per posar les bases de la negociació.

En referència específicament a Catalunya, la vicepresidenta va assenyalar que són aquells que no han assistit a la Conferència de Presidents a qui correspon explicar les seves raons. La vicepresidenta es va queixar que la Generalitat demani cada dos per tres qüestions que van ser objecte d'acord en la conferència i va citar com a exemples els refugiats, la lluita contra la pobresa energètica i la violència de gènere.

D'altra banda, el president del grup del PPC, Xavier García Albiol, i el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, van criticar l'actitud «infantil» i «irresponsable» del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en no assistir a la Conferència de Presidents. Albiol va establir una similitud entre l'actitud de Puigdemont amb la «d'un nen petit que s'enfada i no vol compartir l'espai» i Hernando va considerar «insòlit» que un territori amb la importància de Catalunya «renunciï a les seves capacitats» i es converteixi en una «sucursal» de les Illes Balears a l'hora d'informar-se sobre la trobada i va reiterar que el referèndum està «al marge de qualsevol diàleg» amb Rajoy.

Per la seva part, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va dir que Puigdemont «ha dimitit» i «abdicat» de «les seves obligacions» com a president, i ha «demostrat que és incapaç» de «ser el president de tots els catalans».