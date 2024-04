El sopar benèfic de la Fundació Els Joncs reuneix a 500 persones

Unes 500 persones van assistir ahir al sopar benèfic organitzat per la Fundació Els Joncs a l’Espai Mas Marroch de Vilablareix per recaptar fons per finançar el nou projecte d’habitatges destinats a acollir persones amb discapacitat intel·lectual. L’esdeveniment va servir per presentar la iniciativa, que preveu la construcció, en una primera fase, de dos pisos i una planta baixa d’ús compartit en l’edifici en desús que es troba ubicat al complex que la Fundació té a Sarrià de Ter. L’obra començarà el proper mes de maig, finalitzarà abans que acabi l’any 2025 i una part estarà finançada pels fons europeus Next Generation. El sopar va estar amenitzat pels actors Carles Xuriguera i Fel Faixedas.

Dionís Poch, president de la Fundació Els Joncs, va ser l’encarregat de donar la benvinguda i va agrair “de tot cor” la presència dels assistents i el seu “suport solidari”, afegint que “els protagonistes sou vosaltres per ajudar-nos a tirar endavant aquesta iniciativa”. Jesús Candel, patró de la Fundació, va recordar que “fa sis anys us vam presentar un projecte i durant aquest temps l’hem estat treballant sempre pensant en què és el que voldríem per a nosaltres, donant la màxima independència i benestar als seus usuaris. Volem que les persones que hi visquin estiguin el més còmodes possibles”.

Per la seva banda, el subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, va subratllar que “Els Joncs continuen fent passes endavant en el camí a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual, un camí que dona esperances i que treu el millor de cadascú”, per afegir que “iniciatives com aquest projecte permeten teixir xarxes i aglutinar persones i administracions cap a una mateixa finalitat”. En aquest sentit, Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, va recordar que “les administracions hem d’estar al costat d’organitzacions com Els Joncs per ajudar-los, perquè la vida de les persones amb discapacitat no és la mateixa que abans, sinó que ha canviat. Cada cop és més llarga, més rica; tenen noves necessitats i hem d’estar al seu costat per cobrir-les”. El conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano, va parlar d’un “projecte que posa l’accent en una idea poderosa com ho és que les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin el dret a tenir una vida que s’assembli al màxim a una llar. És una iniciativa moderna, adaptada a les noves necessitats”. I Maite Tixis, alcaldessa de Vilablareix, afirmava que aquesta obra significarà “una solució al dèficit de places i a les llargues llistes d’espera”, al mateix temps que va destacar “l’eficiència, l’excel·lència i la voluntat de fer un món millor i més igualitari” d’Els Joncs.

La primera fase del projecte

El sopar va servir per presentar un projecte d’habitatges que té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats bàsiques dels seus usuaris i fomentar-ne el màxim d’autonomia, inclusió social i benestar personal. En aquesta primera fase es reformarà una superfície total de 1.402 m². A la planta baixa s’hi afegirà un espai que permetrà la zona d’accés als habitatges i que comptarà amb una sala d’estar amb diferents ambients i serveis comuns. A les dues plantes superiors s’hi construiran habitatges per a 22 persones amb discapacitat intel·lectual. Cada planta tindrà 6 habitacles amb 1 o 2 habitacions cadascun d’ells, amb bany individual i disposaran de cuina i una sala d’estar–menjador. Que cada estança sigui individual i cap d’elles sigui compartida es considera una eina fonamental per al desenvolupament de les persones amb la màxima autonomia i dignitat.

L’obra també preveu el reforç de l’estructura de la tercera planta, una acció necessària per continuar-hi treballant més endavant i per poder actuar a la teulada. Per contribuir a la sostenibilitat de l’edifici, s’incorporaran plaques fotovoltaiques amb emmagatzematge d’energia en bateries, un sistema per captar l’aigua pluvial i pous per geotèrmia, així com d’altres mesures d’aïllament per aconseguir la màxima qualificació en eficiència energètica.

L’arquitecte Ramon Ripoll va lloar la iniciativa de la Fundació Els Joncs i va parlar d’un “treball titànic que servirà per convertir una utopia en una realitat. Aquestes persones amb discapacitat intel·lectual mereixen el millor de tots nosaltres per normalitzar la seva vida i que se sentin útils”. Ell va ser l’encarregat de presentar el projecte als assistents. “Un lloc inhòspit l’hem convertit en un espai ple de vida, amb molta llum. Amb aquesta obra busquem la màxima funcionalitat, intervenint a la sala polivalent, per fer-hi una zona amb serveis comuns plena d’espais de convivència i relació. També a la part on hi haurà els habitatges, que tindran uns 46 metres quadrats útils cadascun. Tenim previst fer pisos a la tercera planta i aixecar-ne una quarta més endavant”, va dir. I va afegir que el complex de la Fundació a Sarrià de Ter està situat “en un entorn privilegiat a prop del riu Ter, amb una zona immensa lliure per a l’esbarjo i dues línies d’escapament, la natura i la ciutat”.

La Fundació Els Joncs rebrà 2.367.463 euros procedents dels fons europeus Next Generation per finançar aquesta actuació. L’edifici també potenciarà els espais socials i compartits per fomentar les relacions personals i les activitats entre els seus usuaris. L’obra es durà a terme en l’edifici que l’entitat té a Sarrià de Ter i que forma part del complex que va comprar l’any 1989 a la paperera Torras Hostench. Va ser llavors quan va iniciar la rehabilitació de les naus industrials i les aules, abans de dur-hi a terme d’altres actuacions com tasques de tancament, climatització, reforma del sòl, reforç de l’estructura, serveis, vestidors, magatzem i la urbanització del seu entorn, entre d’altres. Actualment és la seu de la Fundació, on hi ha ubicat el Centre Ocupacional, el Centre Especial de Treball i la sala polivalent. En un primer moment, a la dècada dels 60 del segle passat, aquesta edificació estava pensada per acollir l’Escola de Mestratge Industrial però un canvi en el pla educatiu del Ministeri d’Educació i Ciència va aturar l’obra i l’espai va quedar inacabat i abandonat.