Els vuit detinguts per l´operació Pika sobre el «cas 3%» queden en llibertat

Els vuit detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil contra el suposat finançament il·legal de Convergència en el marc del «cas del 3%» van quedar en llibertat ahir després d'haver passat la nit a la comandància de Tarragona, van informar fonts pròximes al cas.

Un dels últims detinguts que va ser posat en llibertat a l'espera que el jutge els citi a declarar quan ho consideri oportú va ser l'extinent d'alcalde de CiU a l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives. «Tinc una gran sensació de perplexitat. No entenc com se'm pot privar de llibertat d'aquesta manera. Estem esperant que s'aixequi el secret de sumari per poder-nos defensar amb tranquil·litat», va declarar Vives en deixar la comandància.

Dels vuit detinguts, quatre van prestar declaració i quatre més van preferir no respondre a les preguntes que els van fer a la comandància de la Guàrdia Civil. Poc abans que sortís en llibertat Vives ho havia fet el tresorer de CDC, Andreu Viloca. També va quedar en llibertat l'exalcalde d'Anglès, Josep Manel Bassols, directiu de la constructora Oproler, i l'empresari Fèlix Pasquina.

Bassols va respondre totes les preguntes perquè «no té res a ocultar» i sempre ha actuat «dins la més estricta normalitat i legalitat», segons el seu advocat, Carles Monguilod. Per al lletrat, la detenció «era absolutament innecessària» perquè Bassols –que ja havia estat detingut en el mateix cas del 3% per les operacions Petrum i Térmyca– sempre s'ha mostrat «col·laborador», ja estava personat en la causa i havia demanat declarar voluntàriament.

En aquest cas, segons Monguilod, les entrades i registres estaven relacionades amb unes obres molt concretes al passeig del Mirador, a la carretera de les Aigües de Barcelona. Tot i això, l'advocat va apuntar que els agents van fer preguntes genèriques sobre diverses obres que s'estan investigant dins l'operació Pika.

Bassols va quedar en llibertat i serà citat properament a declarar al jutjat i Monguilod va explicar que no s'ha acordat cap mesura cautelar i que està investigat dins la causa de forma genèrica per diversos delictes, com ara pertinença a organització criminal, suborn i tràfic d'influències, entre d'altres.

El primer dels vuit detinguts que va quedar en llibertat va ser el responsable jurídic de CDC, Francesc Sánchez. «Conec el cas molt bé perquè sóc l'advocat de Convergència i estic absolutament tranquil, sé com està el procés», va indicat Sánchez als periodistes, i es va mostrar convençut que, encara que l'investiguin «de dalt a baix», no trobaran «res».

Els últims a quedar en llibertat van ser l'exdirector general d'Infraestructures.cat, Josep Antoni Rossell, el conseller delegat de Copisa, Francesc Xavier Tauler, i el directiu de la constructora Oproler Sergio Lerma. En l'operació de dijous es van detenir en total 18 persones, 10 de les quals ja van quedar en llibertat després de finalitzar el registre als seus despatxos professionals, com el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, i l'exgerent municipal de Barcelona i director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.



La Guàrdia Civil busca rastres del 3%

La nova fase de l'anomenat «cas 3%» sobre suposat finançament il·legal de CDC se centra ara principalment en l'adjudicació d'obra pública a l'Ajuntament de Barcelona en l'etapa de Xavier Trias. Entre els correus electrònics, agendes i documentació confiscada en els registres, la Guàrdia Civil analitza i busca ara el rastre de possibles manipulacions i acords per convocar concursos d'adjudicació a mida a canvi de «comissions» d'empresaris en diversos projectes, entre ells el túnel de la plaça de les Glòries de Barcelona.