L’Idibgi publica un joc virtual de divulgació científica

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) llança el joc de divulgació científica Mite o Ciència, amb l'objectiu d'apropar la ciència a la ciutadania i revelar descobriments i curiositats interessants sobre salut i ciència. A través d'aquesta iniciativa, es pretén fer comprensible i entretinguda la recerca biomèdica que es duu a terme al centre.

Els participants d'aquest escape room virtual han de distingir entre mites i ciència i superar alguns reptes per accedir als laboratoris, on trobaran vídeos divulgatius sobre ciència i salut. L'ambient del joc s'inspira en una plataforma virtual amb escenaris basats en pel·lícules conegudes, on s’amaguen el personal investigador i la informació per a protegir-los dels "bots", uns intrusos que difonen notícies falses i causen confusió a les xarxes socials.

Cinc escenaris cinematogràfics

El joc es converteix en un viatge on descobrir, de forma planera i amena, diferents línies de recerca i dades curioses relacionades amb la investigació biomèdica. Es tracta d’una iniciativa de divulgació científica que el centre de recerca ha pogut impulsar gràcies a una ajuda per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació, concedida per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació.

Inicialment el joc està format per cinc escenaris, als quals se n’aniran sumant de nous amb el temps. Cadascun d’ells s’inspira en una obra cinematogràfica que es relaciona d’alguna manera amb un projecte de recerca de la investigadora o investigador. Les primeres proves són protagonitzades pels grups de recerca en Replicació Cromosòmica; Malalties Digestives i Microbiota; Respiratori; Nutrició, Eumetabolisme i Salut; i Patologia Cerebrovascular.

El joc també pot ser una eina per despertar l'interès dels estudiants de secundària en la recerca biomèdica. Mitjançant la immersió en els escenaris cinematogràfics i els reptes del joc, els estudiants poden aprendre de forma interactiva sobre diversos àmbits de la investigació biomèdica i desenvolupar un pensament crític en distingir entre mites i realitats científiques. Això no només enriqueix la seva comprensió de la ciència i la salut, sinó que també pot inspirar-los a considerar estudiar alguna carrera en aquest camp.