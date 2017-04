Junqueras insinua que darrere de la gravació a Bonvehí hi ha l'Estat espanyol

El vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha insinuat aquest dimarts que l'Estat espanyol pot estar darrere de la gravació que va enregistrar el coordinador institucional del PDeCAT, David Bonvehí, parlant de l'escenari autonomista si el procés o el referèndum fracassessin.

Sense mencionar explícitament que el govern espanyol sigui el responsable de l'episodi, Junqueras ha lligat la gravació amb "totes les eines de caràcter econòmic, diplomàtic, mediàtic i de tot tipus". És per això que ha reclamat que per fer front a aquest poder hi hagi "unitat" i "coordinació" entre els independentistes. En aquest sentit, ha negat que hi hagi enfrontaments entre ERC i el PDeCAT i que estiguin "tirant-se els plats pel cap". Per evitar aquesta sensació, a més, ha demanat "col·laboració" mútua i que "la mobilització social acompanyi les decisions del Govern i el Parlament" en el referèndum i el procés sobiranista.