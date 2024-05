Així és la polèmica lona publicitària a Madrid que fomenta les operacions de pit

"Un altre estiu més canviant el panorama de les platges. Ha estat Dorsia", al costat d'una foto d'una dona en sostenidor i un rètol de gran grandària en el qual es pot llegir "augment de pit des de 2.795 euros". Aquest és el missatge de la lona publicitària de 37 d'ample x 14 metres d'alt que una clínica de cirurgia estètica ha decidit penjar a la plaça de Callao, en ple centre de Madrid. Les crítiques no s'han fet esperar. Fonts de la Federació de Dones Progressistes expliquen a EL PERIÓDICO D'ESPANYA, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que aquestes campanyes són "un altaveu grandíssim per a continuar perpetuant missatges masclistes", i afegeixen que "el missatge cosificador per a totes les dones i perillós sobretot per a les més joves".

Segons dades de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SECPRE), l'augment de pit amb implants és el tipus d'operació amb més demanda, sobretot en la franja entre els 18 i 29 anys. Les dones són les que més passen per quiròfan, un 85% d'intervencions són demandades per eles, enfront d'un 15% que ho són pels homes. El 2021, el volum d'operacions de cirurgia plàstica va superar les 200.000 intervencions, un 215% més que fa una dècada, segons l'informe 'La realitat de la Cirurgia Estètica a Espanya', elaborat per aquesta entitat.

Davant aquesta situació, un missatge publicitari com aquest no ha passat desapercebut entre les usuàries de xarxes socials, de fet, des de comptes com la de l'organització @tetayteta a Instagram, han presentat una reclamació a Autocontrol, l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial: "Aquesta lona és real, legal, i una vergonya. Començant pel missatge de les platges. Panorama? El de les platges plenes de 'voyeurs'. L'auge dels TCA. I el que esperem que tingui aquesta empresa en uns dies si aconseguim que la retirin. Perquè ho intentarem, no?", escrivien en el seu perfil en una publicació que compta amb més de 24.000 ‘m'agrada’.

El 2021, el volum d'operacions de cirurgia plàstica va superar les 200.000 intervencions, un 215% més que fa una dècada

L'Ajuntament "no entra a valorar" el contingut de la publicitat

Moltes d'aquestes crítiques es pregunten com és possible que un missatge com aquest hagi estat autoritzat per l'Ajuntament de Madrid. Consultades referent a això, fonts municipals argumenten que les llicències per a col·locar aquest tipus de lona es concedeixen "sobre la base de que es compleixin determinats criteris, com la grandària o el tipus d'edifici". L'ordenança municipal que regula la publicitat exterior, subratllen des del Consistori, "no entra a valorar el contingut" dels suports publicitaris.

En aquest sentit, la norma en qüestió, vigent des de 2009, estipula en el Títol VIII que qualsevol activitat de publicitat exterior "queda sotmesa a la prèvia obtenció de llicència urbanística o autorització administrativa, sense perjudici de les altres llicències i autoritzacions que siguin pertinents conformement a la legislació sectorial aplicable". Així mateix, l'ordenança també recull que "l'administració municipal podrà exigir l'adopció de les mesures pertinents en defensa de l'interès general o de les modificacions que resultin de les noves determinacions que s'aprovin per disposicions de caràcter general".

No obstant això, no existeix cap òrgan municipal competent per a avaluar l'adequació del contingut de les accions publicitàries, quedant aquesta en mans d'Autocontrol. L'associació compta amb un "servei de consulta prèvia o Copy-Advice que assessora sobre la correcció ètica i legal de les campanyes abans de la seva emissió", tal com explica l'Ajuntament en la seva pàgina web, al qual els particulars i companyies interessades poden acudir per a sol·licitar "una breu opinió sobre aquest tema, no vinculant i absolutament confidencial".

"Bellesa lliure", segons la clínica

Després de la polèmica deslligada, el centre ha publicat un comunicat en el qual demanen disculpes a totes aquelles persones que s'hagin sentit ofeses, al que afegeixen que assumeixen que "el missatge pot haver ferit sensibilitats". De la mateixa manera, la companyia defensa que aposten per "una bellesa lliure" i que el seu objectiu és que els pacients "es mirin al mirall i estimin el que veuen, que recuperin la confiança en si mateixos i en el seu cos", expliquen.