Millet i Montull van desviar 2,5 milions per a fer obres a casa

Els saquejadors confessos del Palau de la Música Fèlix Millet i Jordi Montull van desviar 2,5 milions d'euros dels comptes de la institució cultural a obres particulars, segons han confirmat davant el tribunal els pèrits de l'Agència Tributària i de l'auditora Deloitte.

En el judici per l'espoliació del Palau, els responsables d'Hisenda i de Deloitte han confirmat els informes que van elaborar a instàncies de la Fiscalia per quantificar els diners que Millet i Montull van desviar per sufragar obres de reforma a casa seva.

Els pèrits de l'Agència Tributària han reconegut que en els seus primers informes mantenien una xifra semblant a la confessada per Millet -1,3 milions- i els Montull- 222.000 euros-, encara que després la van incrementar fins als 2,5 milions a partir de dades que no van contrastar de l'auditoria de Deloitte, de les confessions, d'un informe de la Intervenció de la Generalitat i dels 442.000 euros que l'exresponsable de manteniment del Palau Marta Bas va denunciar que s'havien desviat per obres particulars.

En total, segons Hisenda i Deloitte, Millet va desviar per a obres particulars 2,3 milions d'euros procedents del Palau de la Música i els Montull 220.000 euros, 124.540 d'ells per a Jordi Montull i 97.540 per a la seva filla, l'exdirectora financera Gemma Montull.

Per contra, els tres perits que van elaborar un informe a instàncies de les defenses de Millet i els Montull, encapçalats per l'economista José María Gay de Liébana, han discrepat respecte a les xifres exposades per Hisenda i Deloitte, en concret en 70.000 euros en relació a les factures esgrimides per Marta Bas carregades a la Fundació del Palau de la Música i en 115.000 euros dels diners suposadament desviat del Consorci del Palau, que es nodreix de fons públics, en els dos casos sense IVA.