Puigdemont demana una adhesió massiva al Pacte Nacional pel Referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va instar la ciutadania a aprofitar la Diada de Sant Jordi per adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum, que advoca per una consulta acordada amb l'Estat. «Avui podem explicar a l'Estat que som molts els que volem votar i com més aviat ens seiem a negociar les condicions de votar abans en sortirem tots beneficiats», va afirmar.

El president català va acudir a una carpa del Pacte Nacional pel Referèndum a la Rambla Catalunya de Barcelona, un dels mil punts repartits per tot Catalunya en els quals es recollien adhesions a aquesta plataforma. Puigdemont va destacar que queda la «recta final» perquè el Pacte conclogui els seus treballs, fet pel qual «és important» que els ciutadans s'hi adhereixin.

Per la seva part, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, es va mostrar convençuda que el referèndum d'autodeterminació de Catalunya «es farà» perquè «la societat catalana és imparable» i poder decidir el futur d'aquest país «és una demanda molt majoritària».

La presidenta del Parlament va signar el manifest que sustenta el Pacte Nacional pel Referèndum, i va «felicitar els milers de voluntaris que estan recollint signatures, perquè això demostra la transversalitat del nostre país, ja que hi ha moltes entitats implicades».

Paral·lelament, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va assegurar que aquest Sant Jordi servirà per recollir les «últimes» signatures a favor del referèndum i que es posaran una «última vegada» sobre la taula del Govern espanyol.

Rovira va dir que la campanya de recollida de suports impulsada pel Pacte Nacional pel Referèndum «no és l'inici» de la campanya a favor de la consulta, ja que va assegurar que aquest suport és ja un «clam enorme i majoritari».

Finalment, el coordinador general de l'executiva d'Un País en Comú, Xavier Domènech, es va acostar a l'estand del Pacte Nacional pel Referèndum per signar el manifest. Domènech va posar en valor el compromís de l'espai polític que representa amb el Pacte Nacional i va assegurar que hi participa de manera molt intensa. «Ens hem compromès amb el Pacte i hem estat treballant per tenir aliats internacionals», va dir.