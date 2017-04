El TSJC decideix investigar també Nuet per permetre la votació del referèndum

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra la Mesa del Parlament ha decidit citar com a investigat el secretari tercer i diputat de CSQP Joan Josep Nuet per permetre la votació d'una proposta per celebrar un referèndum unilateral d'independència. Maria Eugènia Alegret l'ha citat al tribunal el proper 23 de maig per comunicar-li aquesta situació i donar-li trasllat de la querella de la fiscalia per prevaricació i desobediència però li podria prendre declaració més endavant. D'altra banda, la magistrada ha citat a declarar la presidenta, Carme Forcadell, i la secretària primera, Anna Simó, pel 8 de maig, i el vicepresident Lluís Corominas el 12 de maig.

D'altra banda, la magistrada ha acceptat la petició de la fiscalia per considerar la causa "complexa" i allargar la instrucció almenys un any més.

En una breu provisió d'aquest dilluns, Maria Eugènia Alegret cita a les 9 del matí del 8 de maig Forcadell, i a les 11 a Simó. Pel 12 de maig, Corominas declararà a les 9 i Barrufet a les 11. Nuet haurà d'anar al TSJC el dia 23 a les 9 del matí.