Una nena de tres anys es recupera de les ferides sofertes per l'atac d'un gos de raça perillosa

Una menor de tres anys d'Alcarràs (Segrià) es troba ingressada des de dimecres de la setmana passada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida on es recupera de les ferides que va patir per l'atac d'un gos de raça potencialment perillosa. Els fets van tenir lloc al carrer Segrià d'Alcarràs cap al vespre quan el gos, que era passejat per un menor i que anava deslligat i sense morrió, es va llençar sobre la nena i la va mossegar en diverses parts del cos fins que un grup de persones que va presenciar els fets va aconseguir separar l'animal. Arran de l'atac, la nena, que es troba fora de perill, va patir una important mossegada a la cuixa dreta, i també d'altres als braços, al costat i a l'esquena. Els pares de la menor van denunciar els fets a la Policia Local d'Alcarràs, que es va quedar en custòdia el gos responsable de l'atac a l'espera que el jutge prengui una decisió sobre l'animal.