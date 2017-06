El Síndic investiga el rebuig del govern espanyol a prohibir les prospeccions petrolíferes a la Mediterrània

El Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per investigar "a fons" els motius pels quals el govern espanyol considera inconstitucional una proposició de llei del Parlament balear que s'ha de discutir al Congrés per declarar les aigües jurisdiccionals espanyoles lliures de prospeccions d'hidrocarburs. Rafael Ribó ha obert l'actuació tenint en compte que hi ha pendent la resolució d'una sol·licitud per dur a terme prospeccions d'aquest tipus a la costa gironina. El Parlament balear va aprovar a principi d'any portar la proposició de llei al Congrés dels Diputats. La proposta encara no s'ha debatut, però el govern espanyol ha elaborat dos informes previs que al·leguen incompatibilitats amb la Llei del sector d'hidrocarburs i una invasió de competències de l'Estat, per la qual cosa la consideren inconstitucional.

La iniciativa del Parlament balear pretenia, a parer del Síndic, "blindar legalment" les aigües jurisdiccionals espanyoles de la Mediterrània, però l'Estat ha considerat que es una norma "extraterritorial" i que li envaeix competències, segons el defensor del poble català.

El Govern de l'Estat ha fet informes negatius a través del Ministeri de Foment i de la Direcció General de Política Energètica i Mines i ha al·legat incompatibilitats amb la Llei del sector d'hidrocarburs i una invasió de competències de l'Estat.

El Síndic, que vol aclarir quines són les motivacions del Govern espanyol per continuar permetent aquesta pràctica i desestimar la iniciativa del Parlament balear de portar el debat al Congrés de Diputats, ha demanat informació al Defensor del Poble, al Ministeri de Foment i a la Direcció General de Política Energètica i Mines. En tots els casos ha fet referència al tràmit obert per treballar en aigües catalanes.