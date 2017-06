Hard Rock construirà el Centre Recreatiu i Turístic que substitueix el BCN World

L'empresa nord-americana Hard Rock serà l'encarregada de construir el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou . De fet, ha estat l'única que ha entregat la documentació necessària per optar a realitzar el complex de joc i oci, ja que Melco i Peralada finalment no l'han presentada. La mesa de valoració del concurs per donar autoritzacions a la llicència de casino ha determinat que compleix les garanties necessàries per realitzar el complex d'oci i joc que s'ha d'ubicar al costat de Port Aventura. El 10 de juliol es donaran a conèixer els detalls del projecte, així com la proposta arquitectònica i els estudis econòmics i financers de la proposta. El vistiplau final a la proposta de Hard Rock es donarà cap a finals de l'estiu, atès que la mesa de valoració ha de resoldre en un termini màxim de 45 dies hàbils des d'aquest divendres, quan ha acabat el termini de presentació de sol·licituds.

Aquest divendres a les 14h ha acabat el termini perquè les empreses presentessin les seves ofertes i demostressin que tenien garanties per realitzar el complex d'oci i joc. Mitja hora abans, hi ha hagut una reunió a la secretaria d'Hisenda amb els actors del Govern implicats en el projecte: el director de l'Incasòl, Damià Calvet; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó; el director general de Turisme, Octavi Bono; el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra; el delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris; i la directora de la Coordinació Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya, Elsa Artadi. La mesa de valoració, que ha estat tancada als mitjans, ha estat presidida per Lluís Salvadó.

Posteriorment, la mesa s'ha reunit a la mateixa secretaria d'Hisenda del Govern per valorar les propostes. Melco, Hard Rock i Peralada eren les tres companyies que ja estaven prequalificades i que s'hi podien presentar. Veremonte, la quarta empresa que també tenia la prequalificació va decidir abandonar el projecte fa temps.

La britànica Genting, que tot i no estar entre les preseleccionades s'havia de presentar amb Peralada, ja va confirmar aquesta setmana que no optaria al CRT. Això ha fet caure Peralada de la cursa pel CRT.

D'altra banda, Hard Rock i Melco han signat aquesta setmana un acord per construir un gran complex de casinos a Xipre, però Hard Rock finalment ha sortit del projecte xipriota, venent-se la seva part de les accions a Melco. D'aquesta manera, l'empresa nord-americana podrà centrar els seus esforços en el projecte de la Costa Daurada.

L'empresa guanyadora del concurs realitzarà un Complex Turístic Integrat (CTI) que podrà constar d'un únic casino, hotels, zones d'entreteniment, teatres, zona comercial i centre de convencions. Els detalls sobre com serà el complex es coneixeran el proper 10 de juliol.

L'alçada màxima dels edificis serà de 75 metres, equivalent a la del Shambala de PortAventura World. La llei que va aprovar el Parlament i que està vinculada al projecte preveu que hi pugui haver fins a sis complexos d'aquestes mateixes característiques, però de moment només se'n desenvoluparà un.

Paral·lelament al concurs per triar l'empresa constructora, l'Incasòl està desenvolupant l'impuls del procés d'urbanització i desenvolupament d'infraestructures de l'àmbit que acollirà el macrocomplex turístic.