Almenys 450.000 persones estan inscrites per participar en la Diada

Unes 450.000 persones s'han inscrit per participar avui en la manifestació de la Diada de Catalunya al centre de Barcelona, organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), segons informava avui l'entitat a RAC1. La plaça de Catalunya i la confluència entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó van començar a acollir els primers preparatius de la marxa. Una trentena d'operaris treballaven ahir des de primera hora a plaça Catalunya en la construcció de l'escenari principal, mentre que a la tarda es va instal·lar una gran pantalla per seguir els parlaments que es faran durant l'acte. A la cantonada entre Passeig de Gràcia i Aragó també van treballar diversos grups d'operaris muntant les estructures que permetran acollir fotògrafs i càmeres de televisió.



La Diada a Barcelona

A banda de la manifestació convocada a les quatre de la tarda en els trams corresponents, a les cinc es desplegaran a Barcelona quatre grans pancartes amb un «sí» dibuixat. A les 17.14 h, un cop desplegades les pancartes, hi haurà parlaments a la plaça de Catalunya i, a continuació, es farà un homenatge a les 16 víctimes dels atemptats terrorista del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Un cop acabi la manifestació, aproximadament a dos quarts de set, es podrà gaudir de cinc concerts a l'Arc de Triomf que posaran el punt final a la Diada.

Segons l'ANC més de 2.500 voluntaris treballaran al llarg de la jornada d'avui a peu de carrer. Segons l'Assemblea Nacional Catalana s'han preparat 1.800 autocars per desplaçar els manifestants d'arreu de Catalunya fins a Barcelona.

Com a acte previ, la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia va tornar a ser escenari d'una acció reivindicativa de l'esquerra independentista. En aquesta ocasió, de la mà de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular (AJUP) que van portarfins a les dependències d'aquest cos de seguretat diverses maletes i bosses de viatge. Exhibint una pancarta a la mateixa entrada de la caserna on es podia llegir «Que se'n vagin», els joves de l'esquerra revolucionària van escenificar la seva manera de «convidar» el cos de seguretat a què marxi dels Països Catalans. L'acció es va emmarcar en la campanya «Un Sí Revolucionari», i va servir per escalfar motors per la Diada, que se celebra avui, i la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre.



Actes a Girona

A Girona també hi haurà al llarg de la jornada d'avui un conjunt d'actes per celebrar la diada. Per començar, a les onze del matí, a l'Auditori Josep Irla se celebrarà un acte conjunt de l'Ajuntament de Girona, la Diputació i la Generalitat. A la mateixa hora al Cul de la Lleona hi haurà un esmorzar popular i una cercavila que finalitzarà a les dotze a la plaça del Vi amb la lectura d'un manifest, un acte organitzat per Òmnium Gironès, l'Ateneu 24 de juny, la Fundació les Voltes, el Casal Independentista i l'Ateneu d'Acció Cultural (ADAC).

Des de Girona es desplaçaran més de 300 autocars que transportaran gairebé 20.000 persones de la demarcació de Girona fins a la capital catalana. Cal recordar, però, que aquesta xifra correspon només a les persones que es desplaçaran amb autobús. Segurament n'hi haurà moltes altres que ho faran amb altres serveis de transport públic (com els trens mitja distància o Rodalies) o amb transport privat. Divendres l'ANC tenia comptabilitzats 268 autobusos: 43 de l'Alt Empordà, 36 del Baix Empordà, 36 de la Garrotxa, 67 del Gironès, 66 de la Selva i 20 del Pla de l'Estany (segons l'organització de l'ACN el Ripollès i la Cerdanya corresponen a una altra demarcació).

Els Mossos d'Esquadra aconsellen que per accedir a la manifestació de Barcelona de manera segura es consulti la informació oficial i es coneguin les sortides d'emergència. Tanmateix demanen que si es va amb nens, se'ls posi una polsera identificativa per si es perden.