El TSJC ordena tancar dos webs relacionats amb el referèndum i identificar els mitjans que han publicitat l'1-O

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra tot el Govern per l'1-O arran d'una querella de la Fiscalia ha ordenat tancar dos webs relacionats amb el referèndum, 'garanties.cat' i el formulari d'inscripció de col·laboradors. Estima així una de les mesures cautelars demanades pel ministeri públic, tot demanant a la Guàrdia Civil que interrompi el servei i bloquegi les pàgines. A més, també ha acordat demanar a la Guàrdia Civil que identifiqui els mitjans de comunicació catalans que han inserit publicitat institucional o propaganda sobre la convocatòria del referèndum, a excepció de TV3 i Catalunya Ràdio. En canvi, la jutgessa no ha atès la petició de la Fiscalia de fixar fiances per als querellats.