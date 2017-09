20-S : Crònica del cop contra les institucions catalanes

La Guàrdia Civil ha detingut per ordre judicial catorze alts càrrecs del Govern pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre, en una operació en la qual s'han registrat els departaments d'Economia, Exteriors, Treball i Governació de la Generalitat. El titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga una vintena de persones pels delictes de malversació, prevaricació i desobediència per la preparació de l'1-O, ha ordenat 41 registres a despatxos oficials i a tres empreses, en una de les quals s'han trobat uns deu milions de paperetes.



Entre els detinguts figuren el número dos de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Josep Lluís Salvadó; Joan Ignasi Sánchez, assessor del gabinet de la consellera de Governació; Josué Sallent Rivas, responsable del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI); i Xavier Puig Farré, de l'Oficina Afers Socials.



El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha demanat "tranquil·litat" als agents davant del seguit d'actuacions policials que hi ha hagut aquest dimecres a diverses seus de la Generalitat. El màxim comandament policial dels Mossos indica als agents que expliquin qualsevol dubte que els pugui sorgir als seus comandaments immediats i subratlla que les comunicacions oficials són les que donen per via jeràrquica. De la mateixa manera anuncia que s'ha implantat un servei de comandament de guàrdia per donar resposta a qualsevol dubte durant les 24 hores del dia.Les detencions de la Guàrdia Civil aquest dimecres a Barcelona han provocat una sonora cassolada generalitzada a partir de les deu de la nit. La protesta, que s'ha convocat a través de les xarxes socials, ha anat corrent durant el dia i a l'hora acordada ha esclatat a les finestres i els balcons de nombrosos indrets de Catalunya.El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reclamat aquest dimecres al Govern que renuncio a l´1-O per "evitar mals majors" i ha apuntat que després de les últimes operacions contra l´organització del referèndum, la convocatòria ja és "una quimera impossible". En una declaració institucional a La Moncloa on no ha acceptat preguntes, Rajoy ha assegurat que els membres del Govern saben que el referèndum "ja no es pot celebrar" i ha assenyalat que mantenir la voluntat de celebrar-lo tan sols serviria per "aprofundir la fractura de la societat catalana". En aquest marc ha advertit que jutges, fiscals i policia seguiran actuant per garantir "l´estat de dret" a Catalunya, i ha assegurat que el projecte independentista "no té cap futur".David Franco, cap de desenvolupament d'àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i David Palanques de l'oficina tècnica de projectes, han estat deixats en llibertat amb càrrecs cap a les vuit del vespre. Estaven a la comissaria de Sant Andreu de la Barca i s'han acollit al dret de no declarar. La Guàrdia Civil els atribueix els delictes de desobediència i sedició. Són dos dels setze detinguts que ha fet aquest dimecres la Guàrdia Civil en el marc de l'operatiu contra el referèndum de l'1 d'octubre que ha comportat 41 escorcolls a diverses conselleries i seus del Govern i empreses.Milers d'altempordanesos han participat en aquesta crida feta per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural a nombrosos municipis de la comarca. La convocatòria ha estat per protestar davant dels escorcols fets per la policia aquests darrers dies en dependències de la Generalitat i altres edificis. A la imatge, la plaça de l'Ajuntament de Figueres.Responent a una convocatòria que s´ha estès a la ciutadania principalment a través de les xarxes socials, WhatsApp i el mètode més tradicional de tots, el boca-orella, més de 1.500 persones s´han mobilitzat aquest vespre a Blanes. L´objectiu, tal com s´explicitava al missatge compartit i reenviat, ha estat donar suport a les institucions catalanes i en defensa de la democràcia.La policia ha posat punt i final al desplegament de davant de la seu de la CUP, després d'estar-hi durant unes vuit hores. La portaveu del Secretariat Nacional dels cupaires Núria Gibert ha demanat a les persones concentrades -entre 2.000 i 3.000 segons fonts de la CUP- que s'esperin almenys fins les 21:00 hores, per si de cas. Poc abans, el diputat parlamentari independentista Benet Salellas ha denunciat que la policia encara mantenia el "setge" al local del partit i que el responsable del dispositiu judicial es negava a explicar-los els motius de l'operació.Centenars de persones s´han concentrat aquest dimecres a la Puerta del Sol de Madrid en favor de les "llibertats democràtiques i el dret a decidir" i en protesta per la resposta jurídica i policial que el govern espanyol està oferint a Catalunya, on avui s´ha detingut 14 persones i s'han fet més de 40 registres. La protesta l'ha convocat l'entitat 'Madrileños por el derecho a decidir', la mateixa que ja van organitzar l´acte que va col·lapsar aquest diumenge el Teatro del Barrio de Madrid i que havia estat inicialment prohibit per un jutge.

L'operació de la Guàrdia Civil d'aquest dimecres s'ha saldat amb 16 persones detingudes, entre les quals hi ha el secretari general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó i diversos càrrecs del CTTI o vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació. A més, altres càrrecs del Govern tenen la condició d'investigats en la causa, com ara el secretari general de Treball, Josep Ginesta, o el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer. Pel que fa als escorcolls, el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona n'ha ordenat 41, dels quals 8 han estat en dependències de la Generalitat.

20.30 h- Rajoy compareixerà a les 21 hores des de la Moncloa

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, compareixerà aquesta nit a les 21 hores des del Palau de la Moncloa. El cap de l'executiu espanyol valorarà l'operació que la Guàrdia Civil està desenvolupant per l'1-O i que ha deixat almenys 14 detinguts i una quarantena d'escorcolls. Entre els detinguts hi ha el secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, a més d'altres càrrecs de la mateixa conselleria, el Departament d'Afers Socials, o el CTTI. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciat que l'Estat ha suspès "de facto" l'autogovern en aplicar un "estat d'excepció" i ha refermat la convocatòria de l'1-O. Mentre duren els escorcolls, milers de persones continuen concentrades a les portes del Departament d'Economia.

20.15 h- Concentracions en marxa a moltes poblacions gironines

Crits de "votarem", "ni un pas enrere" i "independència" davant la subdelegació del govern a #Girona pic.twitter.com/xL02mNkZ2y — Diari de Girona (@DiarideGirona) 20 de setembre de 2017

19.50h- La plaça de la Constitució de Girona es comença a omplir en la concentració a favor de l'1-O

La plaça de la Constitució de #Girona es va omplint per la concentració a favor del referèndum, que comença a les 20:00 pic.twitter.com/b4nVCtMiLs — Diari de Girona (@DiarideGirona) 20 de setembre de 2017

19.40h- Un vicepresident del Parlament Europeu veu "una deriva molt preocupant" la detenció de membres del Govern

19.30h- La defensa de Jové demana la recusació del jutge d'Instrucció 13 perquè no pugui decidir sobre si la detenció és legal

19.20h- La Guàrdia Civil s'endú Lluís Salvadó de la secretaria d'Hisenda

19.15h - El Girona FC es posiciona al costat de la voluntat dels ciutadans i del dret a decidir

19.00 h - La UdG convoca mobilitzacions per aquest divendres

18.50 h - Veten l'entrada d'un vaixell al Port de Palamós destinat a allotjar policies i guàrdies civils

18.45h- Concentracions arreu d'Espanya sota el lema #CatalunyaNoEstasSola

Moved esto, por favor. Si conocéis otras, responded este tweet. Si quieres buscar tu ciudad, mira las menciones. ¡Difunde! pic.twitter.com/kMedqnkBjf — AlOtroLadodelMuro (@_ju1_) 20 de setembre de 2017

18.35h- «Welcome to the catalan republic»

A rambla Catalunya, una gran pancarta diu al món: Welcome to the Catalan Republic!

Seguim allà. Omplim els carrers!#AvuiGuanyarem pic.twitter.com/yYpvVAXmbI — Assemblea Nacional (@assemblea) 20 de setembre de 2017

18.20h- Oficials de la Guàrdia Civil demanen al govern agafar comandament dels Mossos

18.18h - El Tercer Sector denuncia que les actuacions de l'Estat contra institucions catalanes vulneren els drets fonamentals

18.15h - L'Església fa una crida a la responsabilitat, al diàleg i a l'entesa en un moment "delicat" de la història de Catalunya

18.10h - L'alcalde de Puigcerdà veu un estat sense els cànons democràtics occidentals

18.05h- El compte de Twitter del Referèndum envia un missatge a Mariano Rajoy

Hola @marianorajoy. Hola @guardiacivil. Les accions d'avui no fan més que refermar les nostres conviccions. Seguim dempeus i camí a l'1-O — ref1oct (@ref1oct) 20 de setembre de 2017

18:00h- El PDeCAT i ERC mantenen tancades les seves seus a Barcelona

17.55h- Les universitats públiques catalanes condemnen els «episodis coercitius de la llibertat d'expressió»

17.50h- El número dos d'Economia compareix davant jutge en acceptar-se l'"habeas corpus"

17.40h- El govern espanyol ha atracat un vaixell al moll de Barcelona per allotjar reforços policials

17.35h- La concentració de gent a Barcelona segueix augmentant

This is Rambla Catalunya with Gran Via, seal of the ministry for the Economy of Catalonia stormed by Spanish military police, right now. pic.twitter.com/p1wvVrmkML — Joan Maria Piqué ?? (@joanmariapique) 20 de setembre de 2017





17.25h - Acaba el registre al Departament de Treball i la Guàrdia Civil se n'emporta dos detinguts

17.10h - Junqueras entra al departament d'Economia enmig de milers de manifestants

17.05h - Set furgonetes de la Guàrdia Civil s'enduen els prop de 10 milions de paperetes de la nau de Bigues i Riells

16.50h - Mónica Oltra adverteix que l'entrada en institucions i les detencions a Catalunya vulneren la Constitució

16.30h - Forcadell crida a votar a l'1-O davant «l'ofensiva antidemocràtic i la repressió de l'Estat»

16.27h- Gabriel Rufián: «Vam néixer per vèncer i no per ser vençuts»

16.25h- La CUP ha buidat la seva seu de material pel referèndum

16.20h- Un grup de manifestants bloqueja la sortida de les furgonetes amb les paperetes intervingudes a Bigues i Riells

16.00h - EN FOTOS | La reacció popular a l'ofensiva de la Guàrdia Civil contra les institucions catalanes

15.30 h - Colau fa costat a la Generalitat i avisa Rajoy que es trobarà "un poble unit" davant la seva "estratègia autoritària"

15. 20h - Les entitats sobiranistes criden a la mobilització serena davant la «declaració de guerra» de l'Estat

15.15h - Tallen les línies telefòniques fixes i Internet al Departament d'Economia

15.00h - Els agents de la policia espanyola s'enretiren de la porta de la seu de la CUP i s'enduen material de campanya

14.30h - El jutge ha ordenat 41 escorcolls en la causa oberta contra una vintena d'investigats per l'1-O

12.30h - Concentracions esporàdiques contra l'operació

12.00h -Qui són els detinguts?

Josep Maria Jové, secretari general de la Conselleria d'Economia. Josep Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda. Joan Ignasi Sánchez, assessor del gabinet de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, arrestat a Sabadell. Jordi Puigneró, president del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). Josué Sallent Rivas, responsables del CTTI. David Franco Martos, responsables del CTTI. Xavier Puig Farré, responsable de l'oficina d'Afers Socials. Juan Manuel Gómez, responsable de la Conselleria d'Economia i Hisenda. Jordi Graells, director del departament d'Atenció Ciutadana del Govern català i responsable del vot electrònic de l'1-O. David Palanca, responsable de l'Oficina d'Afers Estrangers. Rosa Maria Rodríguez Curto, directora General de Servei de la Generalitat i responsable de desenvolupaments informàtics i que ha estat detinguda a Madrid. Pau Furriol, propietari d'una nau industrial a Bigues i Riells (Vallès Oriental) on els agents han confiscat d'entre sis i nou milions de paperetes per votar. Mercedes Martínez, vinculada a la nau industrial Pep Masoliver, treballador de Fundacio.cat.

11.30h - Escorcoll al domicili de Santi Vidal

11.00h - El govern espanyol justifica les detencions

10.30h - La CUP denuncia un "cop d'estat"

10.00h -Escorcoll al domicili del cap de gabinet del Departament de Governació

9.00h - L'operació ha començat a la conselleria d'Economia

ilers de persones omplen les places de Girona , Figueres, Banyoles, Santa Coloma de Farners, l'Escala, Calonge i molts altres municipis de les comarques gironinesUn dels vicepresidents del Parlament Europeu, Dimitrios Papadimoulis, ha piulat aquest dimecres per expressar el seu rebuig a les detencions de diferents alts càrrecs de l´executiu català. En la piulada feta en català, Papadimoulis, eurodiputat del Grup Confederal de l´Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica (GUE/NGL), assegura que "la detenció per part d´autoritats espanyoles és una deriva molt preocupant". En aquest sentit, el polític, de Syriza, reclama que el cal és "diàleg" i no "accions ofensives". Per la seva banda, la co-presidenta del grup parlamentari dels Verds, Ska Keller, ha afirmat que "la repressió no es la solució a un problema polític". "El diàleg i la política haurien de prevaldre", ha conclòs en una piulada. El flamenc Bart Staes, del mateix grup parlamentari que Keller, ha titllat de "boig" el comportament de l´estat espanyol i del PP i ha exclamat "quina vergonya!" en referència a les accions de la policia.La defensa del secretari general de la Vicepresidència i de la conselleria d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, ha demanat la recusació del titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, perquè no sigui ell mateix qui decideixi sobre la legalitat de la seva detenció, ja que el propi Ramírez és qui aquest dimecres està de jutge de guàrdia. Ara caldrà esperar el nomenament d'un altre jutge perquè resolgui la qüestió.Agents de la Guàrdia Civil s'han endut el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, de la seva secretaria situada a la Gran Via amb Roger de Llúria. Salvadó ha estat detingut durant set hores a l'edifici, des de les 11.30 hores del matí, mentre s'han fet escorcolls relacionats amb l'1-O. A mitja tarda, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, s'ha desplaçat fins a la secretaria d'Hisenda on ha saludat Salvadó. Els treballadors d'Hisenda han acompanyat el secretari fins a la porta enmig d'aplaudiments i crits de "No estàs sols" i "Votarem". L'operació policial que s'està desenvolupant ha deixat almenys 14 detinguts i una quarantena d'escorcolls.La Universitat de Girona (UdG) ha convocat per aquest divendres una mobilització per denunciar les accions que l'estat espanyol està duent a terme "contra les institucions i autogoverns catalans". L'acte s'iniciarà a dos quarts de dotze del amb una concentració als campus de Montilivi, el del centre i del Barri Vell. Després, els manifestants es dirigiran a l'edifici del Rectorat, on es llegirà un manifest i el seguici emprendrà el camí cap a la delegació del Govern de la Generalitat a GironaUn ferri contractat pel govern de l'Estat per allotjar una part dels reforços policials que aquests dies ha enviat a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre ha intentat atracar avui al Port de Palamós, però la Generalitat li ha denegat l'entrada. Després s'ha dirigit al Port de Barcelona, on hi ha altres vaixells de passatgers que l'Estat ha contractat per aquest ús temporal.La Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil ha demanat que la Delegació del govern a Catalunya assumeixi el control dels Mossos d'Esquadra davant la "passivitat" que, segons el seu parer, estan exhibint davant el procés sobiranista català per les "directrius polítiques" de la seva cúpula.Aquesta associació, que representa els comandaments de la Guàrdia Civil, ha emès un comunicat per alertar que aquestes directrius poden "posar en risc la seguretat dels ciutadans i la imatge del país".La Confederació i la Taula del Tercer Sector Social han mostrat el seu rebuig "absolut" a les actuacions que porta a terme l'Estat contra les institucions catalanes. En un comunicat, elrecorda que representa milers d´entitats que treballen per la defensa dels drets socials i civils de les persones i, en aquest sentit, consideren que aquests esdeveniments "constitueixen una vulneració dels drets i de les llibertats fonamentals". Per això, el sector dona "ple suport" a les institucions catalanes i referma el seu compromís amb la democràcia.Laha fet una crida a la responsabilitat, al diàleg i a l'entesa en aquest moment "delicat" de la història de Catalunya. A través d'un comunicat, la Conferència afirma que l'Església vol ser "ferment de justícia, fraternitat i comunió", i s'ha ofert per "ajudar en aquest servei". També ha animat a ser "responsables i compromesos en la vida pública", per "avançar en el camí del diàleg i de l'entesa, del respecte als drets i les institucions i de la no confrontació", per ajudar a que la societat sigui "un espai de germanor, de llibertat i de pau".L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha qualificat d' "absolutament desproporcionada" la reacció del govern de l'estat poques hores abans de declarar a Girona pel suport de l'Ajuntament al referèndum. Piñeira declararà aquest dijous a la una del migdia a Girona. Piñeira ha lamentat que l'acció del govern de Madrid se salta "tots els cànons estandards de qualsevol democràcia occidental". L'alcalde de Puigcerdà ha considerat que "no té cap sentit processar 700 alcaldes i alcaldesses del país".Elmantenen tancades aquesta tarda les seves seus a Barcelona, en plena operació de la Guàrdia Civil contra els organitzadors del referèndum de l'1-O.Justament aquest migdia, agents de la Policia Nacional han envoltat la seu de la CUP a la capital catalana, on s'ha congregat prop d'un miler de simpatitzants de la formació anticapitalista.Leshan condemnat els "episodis coercitius de la llibertat d'expressió" que es produeixen aquests darrers dies a Catalunya. En una declaració conjunta, els rectors de les universitats públiques han reivindicat el diàleg com "l´única via possible" per l´enteniment en democràcia "des del convenciment que la llibertat d´expressió i el respecte a l´altre i a les lleis són pilars essencials i irrenunciables de la democràcia". Així mateix, els rectors afirmen que la visió universal, que és pròpia de la universitat, segons apunten, "obliga a fixar-se en els valors més fonamentals que estan a la base de la convivència i els drets de les persones"., número dos del Departament Economia, compareix aquesta tarda davant del jutge de guàrdia de Barcelona, després que s'hagi acceptat la seva petició d'"habeas corpus".Segons han informat fonts jurídiques, l'advocat de Jové ha presentat davant els jutjats de guàrdia de Barcelona una petició d'"habeas corpus", figura que permet la posada a disposició immediata d'un detingut davant l'autoritat judicial si considera que ha estat il·lícitament arrestat, després de l'escorcoll del seu domicili per part de la Guàrdia Civil.El govern espanyol ha atracat un vaixell al moll de Lepant del Port de Barcelona per allotjar una part dels reforços policials que aquests dies ha enviat a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre.Segons han explicat a l'ACN fonts del Port, inicialment no se li havia donat permís per atracar el vaixell i fer una estada llarga a la instal·lació. Posteriorment, però, l'Estat els va enviar una comunicació oficial fent la petició, i se'ls ha autoritzat a atracar al moll de Lepant a les 09.00 hores d'aquest dimecres. Mentrestant, un altre ferri que tenia intenció d'atracar al port de Palamós també es dirigeix cap a la capital catalana, on arribarà aquesta tarda, després que la Generalitat li denegués l'entrada.La Guàrdia Civil s'ha emportat detinguts David Franco, cap de desenvolupament d'àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i David Palanques, de l'oficina tècnica de projectes, després de prop de vuit hores de registre a la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.assignats al Departament de Treball. Els agents de la Guàrdia Civil, que han marxat del departament cap a les 4 de la tarda, han intervingut documentació i material informàtic, segons han confirmat fonts del departament. La Guàrdia Civil ha escorcollat aquest dimecres els llocs de treball dels dos detinguts, així com del secretari general del departament, Josep Ginesta, per trobar material relacionat amb el referèndum de l'1 d'octubre i la creació d'estructures d'estat, han explicat les mateixes fonts.El vicepresident del Govern,, ha entrat al departament d'Economia poc després de dos quarts de cinc de la tarda enmig de milers de persones que es concentren a la Gran Via amb la Rambla de Catalunya. Els crits de "vicepresident" i "independència" han rebut Junqueras, que ha accedit fins a la porta de la conselleria a través d'un passadís que han fet voluntaris de l'ANC. El vicepresident ha arribat acompanyat del president de l'ANC, Jordi Sánchez, i a les portes del departament s'ha abraçat amb el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, el diputat republicà al Parlament Roger Torrent i l'eurodiputat Jordi Solé. Milers de persones es concentren als voltants del departament de Junqueras per protestar contra l'operació de la Guàrdia Civil sobre l'1-O que ha deixat almenys 14 detingut i una quarantena d'escorcolls.Set furgonetes de grans dimensions de laja ha sortit de la nau de Bigues i Riells (Vallès Oriental) amb les prop de 10 milions de paperetes. Els Mossos d'Esquadra i l'alcalde de la població han pactat amb el mig centenar de persones que bloquejaven la sortida l'aixecament de la protesta. Entre crits i càntics, els manifestants han tirat aigua contra els tot terrenys de la Guàrdia Civil que custodiaven els combois. Les furgonetes, però, han quedat aturades de nou uns minuts a la sortida del polígon quan un altre grup de manifestants els ha tornat a barrar el pas a crits de 'Volem les paperetes'. L'alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano (ERC), ha reclamat transmetre la imatge de "no violència" i ha volgut deixar clar a la població que l'1-O hi haurà paperetes perquè "no les trobaran".La vicepresidenta i portaveu de la Generalitat Valencianai "quan s'entra en institucions i es deté gent sense que en principi fins l'1 d'octubre s'hagi produït aquesta il?legalitat el que s'està és vulnerant la Constitució". Oltra ha fet aquestes declaracions als mitjans després de reunir-se amb la Federació de Jubilats i Pensionistes de CC.OO-PV i en ser preguntada sobre les darreres actuacions judicials i policials a Catalunya.La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha cridat aquest dimecres els ciutadans a votar i participar al referèndum convocat per al dia 1 d´octubre per fer front això a "l´ofensiva antidemocràtica" i de "repressió" que assegura que està desplegant l´Estat a Catalunya.Un grup d'una trentena de persones bloqueja la sortida de lesque la Guàrdia Civil ha intervingut en una nau de Bigues i Riells (Vallès Oriental). Segons ha informat el Ministeri de l'Interior, se n'han localitzat prop de 10 milions. Vuit furgonetes de grans dimensions han sortit cap a les tres de la tarda de la nau, però dos grups de manifestants han tallat els dos extrems del carrer, asseient-se a terra, de manera que els vehicles no poden sortir. Quan ho han intentat, hi ha hagut moments de tensió entre manifestants i agents de la Guàrdia Civil, amb algunes empentes i cops. En aquests moments, les furgonetes estan parades al llarg del carrer mentre arriben més manifestants.L'alcaldessa de Barcelona,, ha mostrat aquest dimecres el seu suport a les institucions catalanes després dels registres i de les detencions practicades per la Guàrdia Civil amb motiu de l'organització de l'1-O. En una compareixença a l'Ajuntament, Colau ha reclamat al president espanyol, Mariano Rajoy, que rectifiqui i que aturi la seva "deriva repressora" o es trobarà un poble "més unit que mai" per fer front a la seva "estratègia autoritària". L'alcaldessa ha celebrat les mobilitzacions que s'estan convocant arreu del país i també el seu to pacífic, i ha reclamat a la ciutadania que "no caigui en provocacions". Al seu parer, cal que aquestes concentracions siguin unitàries de tot el catalanisme. Les entitats sobiranistes i socials de Catalunya han cridat a la mobilització serena de la ciutadania davant l'actitud de l'Estat i la seva estratègia judicial per impedir l'1 d'octubre.Coincidint amb l'escorcoll que ha dut a terme la Guàrdia Civil aquest dimecres al matí, les línies telefòniques fixes i Internet han estat tallats a la seu del Departament d'Economia, a Rambla de Catalunya. Segons informen fonts de la conselleria, a mig matí, tots dos serveis han deixat de funcionar. Cap al migdia els treballadors han pogut recuperar la connexió a Internet però les línies telefòniques encara no funcionen.Els agents de la policia espanyola s'han enretirat de la porta de la seu de la, situada al carrer Casp. Encara queden però, nombrosos agents als voltants de l'edifici. Segons han explicat fonts de la CUP a l'ACN, els agents s'han endut cartells de la campanya pel sí que s'estaven descarregant per portar-los a la seu, però la policia espanyola no ha entrat a l'edifici. El material se l'han endut en caixes. Fonts de la policia espanyola han assegurat a l'ACN que els agents són a la seu de la CUP aplicant una ordre judicial. L'actuació de la policia espanyola coincideix amb el dia en què la Guàrdia Civil està fent un operatiu contra diferents departaments de la Generalitat que almenys ha deixat 13 detinguts.El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha acordat aquest dimecres un total de. Aquesta causa està oberta pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació, i són una vintena les persones que tenen la condició d'investigades. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, el jutge ha ordenatdel Govern de la Generalitat i remarquen que l'escorcoll "es limita als despatxos de les persones que tenen condició d'investigades dins de la causa".A més, el magistrat també ha acordat el registre de tres empreses a Barcelona "relacionades amb l'activitat delictiva que investiga" i l'escorcoll de despatxos professionals no oficials i de domicilis particulars. La causa està declarada secreta. El titular jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona,, va obrir una investigació per l'anomenat 'cas Vidal' arran de les conferències de l'exsenador on va apuntar que el Govern disposava de dades fiscals dels catalans de manera il·legal.Segons fonts de la Guàrdia Urbana, s'ha tallat la Gran Via amb Rambla de Catalunya i amb Aribau per la concentració que espontània que s'ha originat a l'entorn de la seu del Departament d'Economia i també la Via Laietana a l'altura on hi ha el Departament d'Afers Exteriors, on també s'ha iniciat una altra concentració. En aquest cas, les persones concentrades en aquest punt també obliguen a tallar la plaça Urquinaona i la plaça Antonio López. Un dels altres punts de la ciutat que també està tallat és l'avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària a causa d'una manifestació d'estudiants, amb el lema 'Votar no és il·legal'.La Guàrdia Civil ha escorcollat el domicili particular de Santi Vidal aquest dimecres al matí i s'han emportat el seu ordinador i el mòbil, segons ha confirmat el mateix jutge inhabilitat en una entrevista a TV3. Vidal ha afirmat que els agents no li han dit de què l'acusaven ni tampoc l'han citat a declarar.El Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ja té un procés judicial obert contra el jutge inhabilitat per haver afirmat que el Govern tenia de manera "il·legal" les dades fiscals dels catalans.El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido , ha defensat que les detencions d'alts càrrecs del Govern de la Generalitat estan ordenades per un jutjat i que la Guàrdia Civil actua "seguint les diligències ordenades per l'autoritat judicial". Des dels passadissos del Congrés, el ministre ha afirmat que l'operació està oberta però ha evitat donar més detalls ni fer més valoracions.La CUP considera que les accions de la Guàrdia Civil, els registres de diferents departaments i les detencions de càrrecs del Govern suposen "un cop d´estat". La diputada al Parlament i regidora de l´Ajuntament de Barcelona, Eulàlia Reguant, ha piulat a Twitter que l´operació és una "suspensió de l'autonomia per la porta de darrera". "Els que parlen de cop d'Estat, fan un cop d'Estat", ha dit. La presidenta del seu grup parlamentari, Mireia Boya, crida a "no mirar-s´ho des de lluny" i "sortit al carrer davant les conselleries" amb "resistència pacífica". "Això és un cop d'estat", ha afegit. En el mateix sentit s´ha expressat a les xarxes també el portaveu del secretariat de la CUP, Quim Arrufat, que ha piulat que "Això és un cop d´estat"., agents de la Guàrdia Civil han escorcollat el domicili particular del Cap de Gabinet del Departament de Governació, Joan Ignasi Sànchez. Els guàrdies s'han personat al lloc a les 9 del matí. Una desena de Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins aquest punt i han creat un cordó policial a l'entrada de l'edifici on s'hi han concentrat mig centenar de persones. Sànchez va ser regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) a l'Ajuntament de Sabadell. Entre els assistents a la concentració hi ha diversos representants del govern local, com els regidors d'ERC Xavier Guerrero, Montserrat Chacón i Gabriel Fernàndez, o el portaveu d'Unitat pel Canvi, Joan Berlanga. Diversos dels protestants s'han assegut a la porta principal de l'edifici per bloquejar l'accés al bloc de pisos, i la Policia Municipal ha tallat al trànsit en aquest carrer que és un dels ramals que connecta el centre de la ciutat amb l'autopista C-58.A estat cap a 2/4 de 9 del matí quan quatre furgonetes amb agents de la Guàrdia Civil, situada a la Rambla de Catalunya de Barcelona. Un cop dins, els agents han arrestat el secretari general d'Economia, Josep Maria Jové.El vicepresident del Govern,, ha assegurat que l'entrada al Departament és "una demostració més que hi ha un veritable estat policial" i ha lamentat, en declaracions a Catalunya Ràdio, que "estem en un estat excepcional fora de qualsevol garantia democràtica" i "lluny de les llibertats fonamentals".A banda de l'escorcoll a Economia, agents de latambé estan realitzant escorcolls als departaments de Treball i Governació, a banda del CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació), a Hisenda, a Atenció Ciutadana i a Afers Socials. Paral·lelament, també s'estan fent registres a la seu de l'Agència Tributària a la Zona Franca.